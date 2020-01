Myrkur sortira son album ‘Folkesange’ en mars

Compositeur, chanteur et multi-instrumentiste danois Myrkur (alias. Amalie Bruun) a toujours tracé sa propre voie et remis en question les idées préconçues souterraines sur les genres lourds. Juste après la maternité retrouvée, Bruun entamé un voyage au cœur même de la culture scandinave qui a marqué sa propre enfance avec la sortie de son nouvel album, “Folkesange”. Échéance le 20 mars via Relapse Records, “Folkesange” abandonne le black metal pour une évocation raffinée mais profonde du folk traditionnel, combinant des chansons anciennes et nouvelles à un effet sublimement résonnant.

Aujourd’hui, Myrkur a dévoilé le premier single et le premier album “Ella” qu’elle explique est “le résultat d’années d’étude, de jeu et d’écoute de la musique folklorique nordique traditionnelle. C’est ma version d’une nouvelle chanson folklorique, avec des racines ancrées dans l’histoire et dans le passé. C’est mon ode à l’humanité et notre connexion avec la nature – un rite de passage en tant que femme et un rituel de renaissance en mer. “

Elle poursuit: “Il y a trois ans, j’ai décidé de partager une vidéo où j’ai interprété une vieille chanson folk scandinave sur le nyckelharpa. Après cela, j’ai réalisé que j’avais un fort besoin de créer un album dans cet univers et que d’autres personnes souhaitaient aussi J’ai donc commencé à travailler sur la sélection des vieilles chansons à réinterpréter et à en écrire ma propre version. «Ella» est-ce.”

Sur Myrkurdeux premiers albums studio de longue durée (2015 “M” et 2017 “Mareridt”), elle a refondu le black metal de la manière la plus personnelle mais la plus expansive, leur mélange de BruunLes racines folkloriques danoises avec des luttes internes tumultueuses insufflant une nouvelle vie à un sous-genre dont les adeptes peuvent être rigoureusement possessifs.

Après les visions induites par le cauchemar qui se sont produites tout au long de 2017, immensément acclamées “Mareridt”, “Folkesange” offre un sanctuaire émotionnel, un moyen de se reconnecter à quelque chose de permanent et d’alignement sur la nature. C’est une prise de conscience qui est devenue profondément liée à l’esprit organique et régénérateur de l’album.

La narration, les rites de passage et l’invocation d’une continuité qui traverse le temps et la génération font tous partie de la tapisserie de la musique folklorique, et “Folkesange” puise dans tous ces courants sous leur forme la plus essentielle. En partie, l’approche puriste du genre, exempte de sur-interprétation et de fusion, l’utilisation de Kulning (un ancien appel de troupeau scandinave) et d’instruments traditionnels, comme le nyckelharpa, la lyre et la mandola, offre une connexion plus profonde et plus tactile à leur source , une ligne de communication ininterrompue vers le passé.

Mais l’album n’est pas une pièce de musée; il résonne ici et maintenant, aidé par la production spacieuse de HEILUNG membre et collaborateur musical Christopher Juul. Cinématique mais intime, “Folkesange” existe dans un état de rêverie sans limites, bourne de drones à cordes, de rythmes cycliques, élégiaques et BruunLa voix sans frottement, tous les signaux porteurs de souvenirs ancestraux profondément enracinés et les associations ressenties au niveau élémentaire.

Une expérience immersive à part entière, mais appartenant également à une renaissance folklorique païenne plus large qui a attiré un public dévoué dans le monde entier, “Folkesange” répond à un besoin devenu de plus en plus pressant en période de turbulence. Une mise à zéro sur une résonance à la fois intrinsèque et durable, c’est une redécouverte de l’ancrage personnel et une expérience qui dépasse la culture pour nous rappeler un héritage partagé et profondément enraciné. Un diapason qui lie le personnel et l’universel, “Folkesange” est un rappel que les expériences les plus transcendantes sont celles les plus proches de chez soi.

Il y aura plusieurs “Folkesange” versions de luxe en vinyle limitées disponibles.

“Folkesange” liste des pistes:

01. Ella



02. Fager Som En Ros



03. Feuilles d’Yggdrasil



04. Ramund



05. Tor I Helheim



06. Svea



07. Harpens Kraft



08. Gammelkäring



09. Charpentier de maison



dix. Reiar



11. Gudernes Vilje Vinter

Crédit photo: Shawn Brackbill



