Mystery Jets accueillera un événement Speakers Corner pour discuter du changement climatique

Les Mystery Jets ont annoncé qu’ils organiseront une soirée de conversation sur le changement climatique, la santé mentale, l’égalité des sexes et plus encore. Le groupe tiendra une série de tables rondes intitulées «Speakers Corner» dans un lieu encore inconnu du centre de Londres, inspiré par les thèmes de leur septième album à venir, A Billion Heartbeats.

La soirée «Speakers Corner» a lieu le 21 janvier et une description de l’événement se lit comme suit: «Une série de tables rondes filmées avec une foule d’activistes, d’écrivains et de comédiens incroyables se joignant à nous pour aborder certaines des plus grandes discussions d’aujourd’hui, y compris; l’urgence climatique, l’égalité des sexes, la santé mentale, la crise des réfugiés et l’inclusion. »

Le chanteur Blaine Harrison avait précédemment déclaré à NME que A Billion Heartbeats les voyait s’attaquer à l’état du monde pour la première fois et comment il s’est avéré être l’un de leurs albums les plus “directs” jusqu’à présent.

“Il y a toujours une peur en tant qu’artiste, si vous vous engagez dans ce qui se passe dans le monde, il y a un risque d’aliéner votre public”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose dont nous avons toujours été conscients et qui approche ce disque, c’est une collection de chansons sur ce qui se passe dans le monde extérieur. Nous avons été très conscients de ne pas être trop sur le nez, ce n’est certainement pas moralisateur. “

Donnant aux fans la possibilité de se joindre à eux, Mystery Jets a partagé un lien pour que les gens s’inscrivent au «Speakers Corner», que vous pouvez consulter ici.

Initialement prévu pour 2019, le nouvel album de A Mystion Heartbeats de Mystery Jets a été repoussé après que le chanteur Blaine Harrison a été transporté à l’hôpital et subi une intervention chirurgicale pour traiter une infection. Il sortira maintenant au printemps 2020.

Non seulement le report de la sortie de leur nouvel album, mais Mystery Jets a également été contraint de reporter une série de dates de tournée pour leur tournée au Royaume-Uni. Il est désormais confirmé que les nouvelles dates auront lieu en avril.

Mystery Jets jouera les spectacles britanniques suivants en avril 2020:

10 avril – Manchester, Academy 2

11 avril – Kendal, Brewery Arts Centre

13 avril – Leeds, Armoire

14 avril – Glasgow, Oran Mor

16 avril – Édimbourg, grottes

17 avril – Newcastle, Riverside

19 avril – Hull, Welly Club

20 avril – Leicester, O2 Academy 2

22 avril – Londres, O2 Shepherds Bush Empire

24 avril – Bristol, Trinity

25 avril – Birmingham, Mill

27 avril – Oxford, O2 Academy

28 avril – Norwich, Waterfront

29 avril – Brighton, Concorde 2.

Écoutez le meilleur des Mystery Jets sur Apple Music et Spotify.