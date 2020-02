‘Nadine’: Chuck Berry “criant comme un diplomate du Sud”

La vie mouvementée de Chuck Berry l’a pris sur certains rebondissements distincts dans ses jeunes années. Ceux qui regardent sa discographie et se demandent pourquoi il y a un écart d’environ trois ans, à partir de 1961, dans lequel il n’a publié aucun disque, pourraient trouver la réponse au pénitencier fédéral de l’Indiana à Terre Haute, dans l’Indiana.

C’est là que Chuck a résidé en 1962 et en 1963. mais contrairement à aujourd’hui, quand l’incapacité d’un artiste à travailler pour quelque raison que ce soit serait couverte par des compilations, des rééditions, des remixes et ainsi de suite, le catalogue de Berry s’arrête tout simplement – du moins en Amérique.

Après la sortie en 1961 de sa version de «Come On», la chanson de Chuck qui allait continuer à fournir les pierres qui roulent«Premier single, Berry n’a libéré un autre 45 US qu’après sa sortie de prison. À ce moment-là, cette reprise des Stones et la vague transatlantique d’intérêt pour la musique rythmique et blues lui avaient offert un nouveau public.

Chuck avait trois albums de hit-parades britanniques en 1963 avec des tubes et des disques live reconditionnés – remarquablement, pour un pionnier du rock’n’roll des années 1950, ses trois premiers – et en avait deux parmi les dix premiers. Mieux encore, la sortie en novembre de With Les Beatles avait les idoles Liverpudlian rendre leur propre hommage à Chuck en couvrant son «Roll Over Beethoven».

Puis le début de la nouvelle année de 1964 a apporté de la nouvelle musique, avec la sortie d’un single qu’il avait enregistré aux Chess Studios peu de temps après avoir retrouvé sa liberté. Le 29 février, des annonces commerciales ont annoncé le retour de Berry avec l’un de ses classiques plus récents, ‘Nadine’.

S’adressant à Max Jones dans Melody Maker cette année-là, Chuck était ouvert sur l’origine de la chanson. “J’ai pris les meilleurs succès de mon passé et les ai remodelés”, a-t-il admis. “J’ai pris[[ses débuts, 1955 a frappé]«Maybellene» et de là «Nadine». »Néanmoins, Berry n’avait rien perdu de sa prééminence poétique en tant que parolier, avec l’image de la nouvelle chanson d’une« Cadillac couleur café »et d’un narrateur« campagne criant comme un diplomate du Sud ».

«Nadine» a été répertoriée comme une percée régionale dans l’édition de cette semaine de Billboard et est entrée dans le Hot 100 une semaine plus tard au n ° 90. Elle a atteint un sommet n ° 23, ainsi que le n ° 27 au Royaume-Uni et un autre phase de la carrière inimitable de Chuck Berry était en cours.

«Nadine» dans You Never Can Tell: His Complete Chess Recordings 1960-1966

