Naeem annonce le lancement de son nouvel album Startisha et partage une nouvelle chanson avec Justin Vernon: écouter

Naeem Juwan, l’artiste né à Baltimore et basé à Los Angeles anciennement connu sous le nom de Spank Rock, a annoncé son nouvel album Startisha. Le LP est sorti le 12 juin via 37d03d. Selon un communiqué de presse, Naeem a commencé à travailler sur Startisha il y a quatre ans à Philadelphie. Plus tard, il a continué à travailler sur le disque au home studio de Justin Vernon. Startisha présente des contributions de Vernon, Francis and the Lights, Ryan Olson, Swamp Dogg, Velvet Negroni, Amanda Blank et Micah James.

Startisha inclut la couverture récente de Naeem de «You and I.» de Silver Apples L’album a également une nouvelle chanson avec Swamp Dogg et Justin Vernon appelée “Simulation”. Regardez ci-dessous la nouvelle vidéo «Simulation» de Naeem, réalisée par Scott J. Ross.

Dans un communiqué, Naeem a déclaré que “Simulation” était inspiré de livres comme Trickster Makes This World de Lewis Hyde: Mischief, Myth et Art. “J’ai écrit cette chanson pour me rappeler, et j’espère que tous ceux qui l’entendent, que rien n’est réel, et notre plus grande défense dans cette vie est notre propre créativité, et trouver une grande foi dans les symboles et les icônes que nous choisissons pour nous guider”, a-t-il m’a dit.

Startisha:

01 Toi et moi (couverture Silver Apples)

02 Simulation [ft. Swamp Dogg and Justin Vernon]

03 Laissez-nous nous délirer [ft. Velvet Negroni]

04 Woo Woo Woo [ft. Amanda Blank and Micah James]

05 nous

06 Stone Harbor

07 ici même

08 Startisha

09 Tiger Song

