Naglfar sortira son album ‘Cerecloth’ en mai

Cela fait huit longues années entre les sorties pour Umeå, les nihilistes suédois du black metal NAGLFAR, mais malgré l’attente, le groupe ne s’est pas reposé sur ses lauriers. Comme toute bête endormie, NAGLFAR est revenu de son répit féroce et affamé, avec son septième album complet, “Nappe”, attendu le 8 mai. Enregistré et mixé par NAGLFAR guitariste Marcus Norman à Wolf’s Lair Studio et maîtrisé par Dan Swanö à Unisound, les thèmes musicaux et lyriques sous-jacents “Nappe” ont été succinctement et en toute confiance décrits par le guitariste Andreas Nilsson comme “la mort et la destruction habituelles”.

A en juger par Andreasla description brève et la sombre couverture fantomatique de l’artiste de renom Kristian Wåhlin et mise en page par Seiya Ogino de Ogino Design, une mort certaine est exactement ce que les auditeurs vivront avec “Nappe”.

“Nappe” liste des pistes:

01. Nappe



02. Cornes



03. Comme Poison For The Soul



04. Vortex de négativité



05. Cri des Serafim



06. Le poignard dans la création



07. Une marée sanglante déchaînée



08. Nécronaut



09. Dernier souffle d’Yggdrasil

Century Media Records est ravi d’annoncer que NAGLFAR a signé un nouvel accord avec l’eau collective des cadavres qui prolonge la relation à long terme. Philipp Schulte, Directeur de Century Media Records, États: “NAGLFAR et Century Media ont une longue histoire et un lien étroit depuis 2003 et avec la sortie de l’album «Sheol» le groupe et le label ont travaillé ensemble. Nous sommes très heureux de poursuivre cette excellente coopération pour les prochaines sorties d’albums. Le moment est venu: avec «Nappe», NAGLFAR revient enfin! Nous sommes ravis de sortir cette bête d’un véritable album de black metal mélodique de l’extrême nord de la Suède. Merci, les gars, pour votre confiance tout au long de ces années. Tenez-vous comme un pour les batailles à venir. “

NAGLFAR déclare au sujet de la nouvelle signature: “Il n’y a jamais eu de doute quand le Century Media famille sur l’extension de notre coopération. On ne peut pas demander un meilleur label et nous avons hâte de libérer «Nappe» sur le monde. “

NAGLFAR c’est:

Kristoffer W. Olivius – Chant



Andreas Nilsson – Guitare



Marcus E. Norman – Guitare

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).