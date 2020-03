Naissance des têtes fraîches pour BluRay, DVD, sortie numérique

Après sa sortie théâtrale réussie dans laquelle il a rapporté plus d’un million de dollars, le film documentaire Miles Davis: Birth Of The Cool sortira avec du matériel supplémentaire le 10 avril.

Produit par Firelight Films pour Eagle Rock Entertainment et American Masters Pictures en association avec BBC Music, il sera disponible en formats Blu-ray + DVD et 2DVD, tous deux contenant des séquences bonus filmées au Montreux Jazz Festival et un livre relié de 16 pages, et en formats numériques.

Les formats BluRay et DVD incluront des images en direct de Davis se produisant à Montreux, avec des temps forts sélectionnés à partir de ses apparitions en 1973, 1984 et 1985. Une bande-annonce de la sortie est disponible ici:

Le long métrage documentaire sur le géant musical révolutionnaire a été réalisé par Stanley Nelson, triple récipiendaire d’un Emmy Award, avec un accès complet au domaine de Miles Davis. Il présente des performances en direct et des prises de vues inédites des sessions de studio de Davis, ainsi que des photos rares et des interviews de Quincy Jones, Carlos Santana, Clive Davis, Wayne Shorter, Ron Carter et d’autres collaborateurs et admirateurs.

«Un portrait essentiel d’un génie du jazz emblématique»

Présenté en avant-première au Sundance Film Festival en janvier 2019, le film jette un regard intime sur ce qui a conduit l’approche intense et méthodique de Davis à l’exploration et à l’expérimentation musicale, du baroque à l’indien classique. Il examine également ses démons intérieurs et comment ils ont alimenté son expression personnelle unique.

Rolling Stone a décrit le film comme «essentiel», tandis que le San Francisco Chronicle l’a qualifié de «portrait essentiel d’un génie emblématique du jazz». Vibe a écrit: “Le réalisateur Stanley Nelson met Miles Davis à nu – ses bons, mauvais et beaux – à une nouvelle génération tout en cristallisant la légende du musicien de jazz auprès de fans de longue date avec Miles Davis: Birth of The Cool. Le dernier en date de Nelson démontre la complexité de Davis et tout ce qu’il a enduré. “

Miles Davis: Birth of The Cool sortira en Blu-ray + DVD, 2DVD et formats numériques le 10 avril. Pré-commandez-le ici.

DVD BONUS – TOUT EN DIRECT DE MONTREUX Tracklisting

1.Ife (1973)

2.Star People (1984 après-midi)

3. ça va mieux (1984 après-midi)

4. marelle; Star On Cicely (1984 après-midi)

5.Lake Geneva (1984 après-midi)

6.Star People (Soirée 1985)

7. marelle (soirée 1985)