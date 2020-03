Naissance du cool: comment Miles Davis a commencé une révolution du jazz

L’histoire derrière l’enregistrement de la musique qui deviendra finalement Miles DavisL’album Birth Of The Cool, sorti en 1957 chez Capitol Records, est fascinant, complexe et fait l’objet d’une certaine confusion créative, mais l’éclat et l’importance de ce disque ne font aucun doute.

En 1947, Miles Davis jouait dans Charlie ParkerDu quintette, ayant remplacé Dizzy Gillespie, parti en 1945. Davis a enregistré avec Parker pour les labels Savoy and Dial, et ses premiers disques sortis sous son propre nom ont été enregistrés en 1947, et étaient plus arrangés et répétés que les enregistrements de Parker.

Cependant, Davis devenait de plus en plus préoccupé par les tensions au sein du quintette Parker et, en 1948, quitta pour former son propre groupe. Dans le même temps, l’arrangeur Gil Evans tenait des réunions informelles dans son appartement de la 55e rue à Manhattan. La réputation d’Evans pour son orchestration de morceaux de bebop pour le Claude Thornhill Orchestra a établi sa réputation. Lors de ces réunions informelles, il y a eu beaucoup de discussions sur la direction du jazz et Evans, pour sa part, a pensé qu’il savait comment façonner son avenir.

Former le Miles Davis Nonet

Dès l’été 1947, Davis et Evans se sont rencontrés pour parler de la création de musique ensemble, ce qui a conduit un groupe de musiciens aux vues similaires à devenir Miles Davis Nonet, dont le saxophoniste baryton Gerry Mulligan, qui avait écrit pour l’orchestre de Gene Krupa. Le groupe comprenait deux saxophones, quatre cuivres et une section rythmique pour un total de neuf joueurs. Evans et Mulligan ont passé l’hiver 1947/48 à travailler sur le projet et, selon Mulligan, «nous avons choisi des instruments [with matching timbres]… Et un de chacun. Nous avions une section haute avec une trompette et l’alto, nous avions une section médiane avec le trombone et le cor français, et une section basse avec le baryton et le tuba. Nous avions donc ces… couleurs de base avec lesquelles travailler. » L’omission du saxophone ténor, considéré comme un instrument de jazz standard, était à l’époque considérée comme très inhabituelle.

Davis et Mulligan prenant la trompette et le saxophone baryton, aidés par Evans, ils ont créé leur groupe parfait. Pour le saxophone alto, ils ont choisi Lee Konitz, le joueur de tuba Bill Barber et le corniste français Sandy Siegelstein (ils avaient fait partie du groupe Thornhill), qui a ensuite été remplacé par Junior Collins. Le tromboniste JJ Johnson était le premier choix pour le groupe, mais il était fortement engagé dans le groupe de l’Illinois Jacquet, bien qu’il ait joué lors des deux dernières sessions. Le bassiste Al McKibbon et le pianiste John Lewis étaient tous deux membres de l’orchestre de Dizzy Gillespie, tandis que Miles connaissait le batteur Max Roach du quintette de Parker.

En septembre 1948, le nonet a ouvert pour Count Basie au Royal Roost sur Broadway à New York. Cette nuit-là, il y avait des sélections qu’ils enregistreraient plus tard en studio, parmi eux «Budo» et «Moon Dreams»; Mulligan a contribué six arrangements, Lewis trois, Evans deux et le compositeur John Carisi a arrangé sa propre composition, ‘Israel’, pour le groupe. Au Royal Roost, Mike Zwerin a joué du trombone et l’ancien chanteur de Dizzy Gillespie Kenny Hagood a chanté quelques numéros.

Enregistrement de la naissance du cool

Arrangeur et recruteur de talents du Capitole, Pete Rugolo a entendu le nonet au Royal Roost et les a fait enregistrer en studio. Ils ont coupé 12 pistes sur trois sessions qui ont duré 18 mois, la première ayant eu lieu le 21 janvier 1949 aux WOR Studios à New York, tout comme les deux autres sessions; Davis, Konitz, Mulligan et Barber étaient les seuls musiciens à avoir joué sur les trois. Lors de la première session, ils ont fait quatre morceaux: «Jeru et Godchild» de Mulligan, ainsi que «Move» et «Budo» de Lewis. Pour cette date, Kai Winding a remplacé Zwerin au trombone, Al Haig a remplacé Lewis au piano et Joe Shulman a remplacé McKibbon à la basse. Ils sont sans doute les numéros les plus accrocheurs des 12, et Capitol était conscient du potentiel de vente alors qu’il cherchait à publier des enregistrements à 78 tr / min. “Move” et “Budo” ont été associés sur la première version, suivis de “Jeru” et “Godchild”.

Trois mois plus tard, le 22 avril, la deuxième session comprenait JJ Johnson au trombone, Sandy Siegelstein au cor français, Nelson Boyd à la basse, Kenny Clarke à la batterie et John Lewis retournant au piano. Ils ont enregistré «Venus De Milo» de Mulligan, «Rouge» de Lewis, «Israël» et «Boplicity» de Carisi. Les deux derniers morceaux ont formé la prochaine sortie à 78 tours, suivi de “Venus De Milo” et “Darn That Dream”, avec Hagood au chant, et qui a été enregistré lors de la troisième et dernière session qui a eu lieu le 9 mars 1950. Cette session aussi a présenté ‘Darn That Dream’, ‘Rocker’ et ‘Deception’ de Mulligan, ainsi que l’arrangement d’Evans de Chummy MacGregor ” Moon Dreams ”. Cette fois, le groupe présentait Gunther Schuller au cor français et Al McKibbon à la basse.

En 1954, Capitol a sorti huit morceaux sur un disque de 10 pouces intitulé Classics in Jazz: Miles Davis. Puis trois ans plus tard, 11 des morceaux (tous à l’exception de «Darn That Dream») ont été publiés par Capitol sous le nom de Birth Of The Cool; le dernier morceau, ‘Darn That Dream’, a été inclus avec les 11 autres sur un LP de 1971. tandis que les enregistrements live du nonet du Royal Roost ont ensuite été publiés sous le nom de Cool Boppin ’. En 1998, Capitol Records a sorti The Complete Birth Of The Cool, qui a été remasterisé par l’ingénieur Rudy Van Gelder et a rassemblé les pistes live et studio du nonet sur un seul CD.

“Cet album est tellement essentiel”

Le saxophoniste américain de la côte ouest des États-Unis, Azar Lawrence, qui n’était même pas né lorsque les sessions d’enregistrement ont eu lieu en 1949 et 1950, mais a continué à jouer avec Miles Davis pendant une courte période dans les années 70, estime que Birth Of The Cool a marqué une importante étape dans l’évolution du jazz moderne. “Cet album est tellement crucial en termes de développement du jazz”, dit-il à uDiscover Music. Expliquant comment les sonorités riches et superposées des sessions de Miles’s Capitol ont eu un impact sur le langage harmonique du jazz, il poursuit: «Nous avons vu un changement dans la façon dont les gens abordaient leurs instruments et les qualités tonales qu’ils utilisaient pour s’exprimer.»

Naissance du cool représentait un phare de ce qui est possible dans le jazz, dit le saxophoniste né à Los Angeles. «J’ai été inspiré par l’album et cette période», révèle-t-il. «Je l’ai appris grâce à un de mes amis, Reggie Golson – le fils du grand saxophoniste ténor et compositeur Benny Golson – qui avait une vaste collection d’albums chez lui. C’est là que j’ai entendu pour la première fois Birth Of The Cool. C’était une musique très instructive. »

Réfléchissant à ce qui a conduit Miles Davis à laisser la chaleur sonore du bebop derrière et à chercher un son plus cool, plus sobre émotionnellement et pré-arrangé, Lawrence dit: «Miles était issu du bebop et voulait définitivement essayer quelque chose de nouveau. C’était un type très expérimental et il entendait différentes approches du jazz. Birth Of The Cool a été un élément important du jazz et a aidé la musique à évoluer davantage. À partir de ce moment, Miles est devenu l’un des musiciens pivots du jazz. »

«Une œuvre fondamentale et un repère musical»

Alors que le nom de Miles est sur le disque, le génie de Gerry Mulligan et Gil Evans est partout dans ce disque. C’était clairement un effort de collaboration avec Miles en tant que facilitateur, celui qui les a tous réunis. C’est un disque plein de surprises harmoniques, et l’effervescence ressentie par les musiciens est palpable. Comme le dit l’introduction sur le matériel live du Royal Roost, «ce sont des impressions dans la musique moderne». Cela semblait très moderne à l’époque, et cela semble tout aussi moderne aujourd’hui. Birth Of The Cool est un album qui devrait être dans toutes les bibliothèques de jazz de base, car c’est de la bonne musique, mais c’est aussi un lien entre les beboppers et la direction plus cool que le jazz devait prendre.

Azar Lawrence est d’accord. «Birth Of The Cool a certainement eu une grande influence», déclare-t-il. «C’était une expression si phénoménale de l’art. C’était comme quelque chose créé par Picasso ou Bach ou Mozart, ou quelqu’un de cette stature d’expression. C’est une œuvre fondamentale et un point de repère musical. “

