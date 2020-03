Nancy Wilson de Heart couvre la «politique de vérité» de Depeche Mode avec Eric Tessmer

Super guitare basée à Austin Eric Tessmer a fait équipe avec le Rock And Roll Hall Of Famer Nancy Wilson pour enregistrer un ensemble de pochettes de genre, dont la première est présentée aujourd’hui (vendredi 13 mars) sur les plateformes de streaming du monde entier. A l’origine un smash synthpop pour MODE DEPECHE, “Politique de vérité” obtient une cure de jouvence sonore dramatique de Tessmer et Wilson, qui partagent des voix sur la piste lourde de guitare. Écoutez la piste ci-dessous et regardez une vidéo en coulisses.

Tessmer – qui Guitar World le magazine se classe parmi ses “six secrets de cordes les mieux gardés” – première rencontre Wilson après avoir effectué un spectacle-bénéfice privé en 2017. “C’était une chose époustouflante à couper le souffle Eric pour la première fois,” Wilson rappelle. “Eric était en train de puiser dans un pur rock and roll que je peux vraiment apprécier. “La paire s’est immédiatement liée, et après une jam improvisée dans le salon toute la nuit, Wilson et Tessmer juré de rester en contact et d’explorer faire un projet ensemble.

Bien qu’ils étaient impatients d’entrer dans le studio, Tessmer dit qu’ils “n’étaient pas intéressés à envoyer des pistes dans les deux sens ou à construire un son sur un écran.” Wilson dit ceci: “Il y a une façon plus récente de jouer de la musique, c’est plus comme assembler de la musique. Cela semble compartimenté”, explique-t-elle. “C’est pourquoi j’ai dû venir ici – nous devons être dans la même pièce.”

L’occasion s’est finalement présentée en mars 2019, lorsque Wilson voyagé à Austin pour rejoindre Eric au The Clubhouse, un studio résidentiel près du South Congress. Là, dans un espace d’une pièce, ils ont travaillé avec le producteur / claviériste David Rice, bassiste Chris Maresh, et A&F Drum co-fondateur / batteur Ramy Antoun. Le groupe a repensé une collection inattendue et ambitieuse de Wilson et Tessmer favoris, y compris “Politique de vérité”. Le single a été mixé par Tim Palmer (CONFITURE DE PERLES, DAVID BOWIE) et est en direct Spotify, Apple Musicet d’autres grandes plates-formes de streaming maintenant.

Crédit photo: David Rice



