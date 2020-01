Nas rejoint Lil Nas X pour «Rodeo» aux Grammys 2020: Regardez

Ce soir, Lil Nas X est descendu aux Grammy Awards 2020 pour interpréter son méga-hit omniprésent «Old Town Road». Il a été rejoint par Diplo, tous les membres du BTS, le yodeler viral Mason Ramsey et Billy Ray Cyrus pour la performance. Il a également interprété le «Rodeo» à 7 pistes aux côtés de Nas. Au début de la représentation, un maillot Kobe Bryant était drapé sur une chaise au milieu de l’ensemble. Regardez tout cela ci-dessous, ainsi que le remix Nas officiel de “Rodeo”, qui a chuté du jour au lendemain.

Lil Nas X a été nominé pour sept Grammy Awards au total lors de la cérémonie de ce soir, y compris Record of the Year, Best Pop Duo / Group Performance et Best Music Video, tous pour “Old Town Road (Remix)”, avec Billy Ray Cyrus.

Lil Nas X begins his #GRAMMYs performance with a tribute to Kobe Bryant pic.twitter.com/c8ti7NRBI6 — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020

All of BTS are along for the "Old Town Road" horseback ride with Lil Nas X #GRAMMYs pic.twitter.com/cAOF99ttn4 — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020

Mason Ramsey just said "If you don't got no giddy up then giddy out my wayyyyy" #GRAMMYs pic.twitter.com/pWziRdGZQR — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020

