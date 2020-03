Nashville Venue Basement East «Gravement endommagé» par Tornado

La salle de musique de Nashville, Basement East, a été «gravement endommagée» par la tornade meurtrière qui a balayé le Tennessee, a annoncé la salle tôt ce matin (3 mars). Le lieu accueillait un concert bénéfice pour Bernie Sanders avant la tornade. Le copropriétaire de Basement East, Mike Grimes, a déclaré à Rolling Stone:

La tornade a frappé vers 1 h 15; l’avantage de Bernie était

et notre personnel consciencieux de cinq personnes est descendu au sous-sol

avec quelques secondes à perdre avant que le toit ne se détache. Tous sont en sécurité. Nous sommes

si chanceux. Le lieu est à peu près une perte totale.

La tornade a tué 19 personnes dans le Tennessee, dont deux à Nashville, rapporte le New York Times. “C’est déchirant”, a déclaré le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, selon le Times. “Nous avons perdu la vie dans tout l’État.” Le maire de Nashville, John Cooper, a déclaré: «La nuit dernière a été un rappel de la fragilité de la vie», selon l’Associated Press.

The Basement East a été ouvert en 2015 et a accueilli des spectacles de Margo Price, Jenny Lewis, Hurrah for the Riff Raff, Maren Morris, Tim Heidecker, Strand of Oaks et bien d’autres.

