Natalia Perez discute du «quartier des grands garçons» et de la gestion des ondes

Dans le cadre de notre série en cours à l’occasion du Mois international de la femme, nous avons mis en avant des femmes de toutes les facettes de l’industrie grâce à notre campagne “Women To The Front”.

Avec la conviction que les femmes ne devraient pas seulement être au premier plan de la conversation ce mois-ci (mais tous les mois), notre objectif est de mettre en valeur les artistes, les entrepreneurs, les créatifs, les propriétaires d’entreprise et les pionniers.

La prochaine étape de notre série est Natalia Perez, animatrice radio et personnalité à l’antenne, co-animatrice de l’émission de radio hip-hop syndiquée au niveau national “Quartier de Big Boy»Sur 92,3 FM.

Le natif et animateur de radio de Los Angeles a toujours voulu être sur les ondes. Elle a commencé à partir de zéro, travaillant à partir de l’équipe de rue, puis de l’opérateur et du producteur avant de rejoindre la légendaire personnalité de la radio Big Boy.

«Rejoindre« le quartier »a vraiment changé ma vie de la meilleure façon possible», explique Perez. “Je veux dire … comment pourriez-vous ne pas aimer votre travail quand vous parlez de votre esprit, riez et écoutez de la musique tous les jours?”

Perez admet qu’elle ne peut pas chanter une note, mais cela ne l’a pas empêchée de poursuivre une carrière dans le divertissement, un entraînement qui lui a valu l’une des plus grandes émissions de radio aux États-Unis.

Elle a grandi en écoutant la radio et en chantant dans sa voiture: «J’aimais tellement la musique que je devais être autour d’elle dans une certaine mesure, puis j’ai découvert que les animateurs de radio pouvaient écouter de la musique tous les jours et en parler. Je savais à ce moment-là que je devais être à la radio », a expliqué Perez.

Elle se souvient de la liberté de conduire en écoutant ses confitures préférées et a été particulièrement inspirée par une artiste qui a convaincu qu’elle pouvait faire carrière dans l’industrie.

«Je me souviens de la première fois que j’ai vu Gwen Stefani. J’étais tellement inspirée de voir une femme à la télévision qui était un peu garçon manqué, mais féminine et si talentueuse. Gwen Stefani m’a montré que vous pouvez vous lever dans une salle pleine de mecs et diriger le spectacle. »

Et dirigez le spectacle qu’elle a.

Fière Latina, Perez compte également Jennifer Lopez comme un héros personnel grandissant et une figure qui a aidé à ouvrir la voie dans l’industrie pour qu’elle réussisse.

“Jennifer Lopez a été la première femme à la télévision qui (m’a fait dire)” elle est comme moi! “Elle m’a vraiment montré que les Latinas peuvent prendre place à la table, nous pouvons réussir, et nous devons toujours embrasser qui nous sommes et où nous venons. “

Perez est également un grand fan des équipes sportives de Los Angeles. En plus de co-héberger Big Boy’s Neighbourhood, Perez est également un hôte en jeu pour les LA Dodgers et avec la saison de baseball juste à côté, les résidents de LA sont sûrs d’entendre sa voix éclairer les ondes encore plus à l’avenir.

