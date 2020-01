Natalie Cole remporte à nouveau l’or avec le “ Our Love ”

À la fin des années 1970, Natalie Cole était bel et bien plus que «la fille de Nat King Cole. “La chanteuse de Los Angeles avec le célèbre père avait déjà sorti quatre albums studio solo à la suite de son premier single de crossover” This Will Be “, et tous sont allés soit en or ou en platine aux États-Unis, ainsi que de la construire public international.

La quatrième, reconnaissante, est apparue en novembre 1977 et a immédiatement offert sa prochaine entrée au palmarès R&B, la ballade douce et sensuelle «Our Love». Elle a été écrite par l’équipe régulière de Cole, Chuck Jackson et Marvin Yancy, tous deux anciens membres du groupe R&B les Indépendants (ce Chuck Jackson à ne pas confondre avec la star solo de longue date du même nom).

L’album Thankful a montré que Cole elle-même devenait de plus en plus forte en tant que compositrice à part entière, avec deux crédits solo et une co-écriture; en effet, une de ses chansons, «Annie Mae», serait un single ultérieur du LP et, bien qu’elle ne soit pas passée sur le marché de la pop, elle lui a donné un huitième hit consécutif du R&B dans le top dix plus tard en 1978.

Pour l’instant, cependant, “Our Love” allait devenir un autre grand single pour Cole sur les deux marchés. Il est entré dans les listes de soul de Billboard le 19 novembre 1977, puis a fait son entrée sur le marché de la pop avec un début de Hot 100 le 14 janvier 1978. Cette semaine-là, il a grimpé 5-2 du côté R&B, où une semaine plus tard, il a succédé à Con Funk Le «Ffun» de Shun deviendra sa cinquième âme n ° 1 sur sept singles.

‘Our Love’ a continué à atteindre un numéro 10 très respectable sur la carte pop américaine pendant deux semaines en avril, date à laquelle il s’agissait de son deuxième single en or. Le premier, «I’ve got love on my mind» du troisième album de Natalie, Unpredictable, était une autre composition de Jackson / Yancy. Il n’y avait rien d’imprévisible à cela: Cole était sur une formule gagnante.

‘Our Love’ est sur Natalie Cole’s Thankful, qui peut être acheté ici.

