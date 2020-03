Nathaniel Rateliff et The Night Sweats soutiendront Bob Dylan en tournée américaine

Nathaniel Rateliff et The Night Sweats se joindront à Bob Dylan pour une tournée estivale américaine des arènes et des amphithéâtres. Le légendaire auteur-compositeur-interprète et étoiles Americana à croissance rapide sera également rejoint par le trio swing occidental le Hot Club de Cowtown. La tournée débutera le 4 juin à Bend, Oregon, à l’amphithéâtre Les Schwab et se terminera le 12 juillet à Bethel Woods, New York, au Bethel Woods Center for the Arts.

Dylan a tourné pour la dernière fois avec le Hot Club de Cowtown en 2004 quand ils ont commencé sa tournée de co-tête d’affiche avec Willie Nelson. L’année suivante, Elana James, violoniste du Hot Club of Cowtown, joue brièvement dans le groupe de Dylan, ce qui en fait la première femme musicienne à jouer un rôle dans son groupe depuis la violoniste Scarlet Rivera en 1976.

Dylan a été hors de la route depuis la fin de la partie 2019 de la “ Never Ending Tour ” le 18 décembre à l’hymne de Washington, DC.Il devrait passer une grande partie du mois d’avril à jouer énormément au Japon, mais il est possible que la propagation de la le coronavirus pourrait faire dérailler ces plans.

Dylan n’a pas sorti un album de chansons originales Tempest de 2012, bien qu’il ait enregistré trois albums de chansons associées à Frank Sinatra et a continué de publier de nouveaux chapitres de sa série d’archives Bootleg. Pourtant, c’est maintenant le plus long qu’il ait passé dans toute sa carrière sans sortir un album de nouveau matériel.

Bob Dylan avec Nathaniel Rateliff et The Night Sweats jouent les dates nord-américaines suivantes:

4 juin – Bend, Oregon @ Les Schwab Amphitheatre

6 juin – Ridgefield, Washington @ Sunlight Supply Amphitheatre

7 juin – Auburn, Washington @ White River Amphitheatre

9 juin – Eugene, Oregon @ Matthew Knight Arena

12 juin – Stateline, Nevada @ Harveys Outdoor Amphitheatre

13 juin – Berkeley, Californie @ Greek Theatre

14 juin – Berkeley, Californie @ Greek Theatre

17 juin – San Diego, Californie @ Pechanga Arena

18 juin – Los Angeles, Californie @ Hollywood Bowl

20 juin – Las Vegas, Nevada @ Mandalay Bay Events Center

21 juin – Glendale, Arizona @ Gila River Arena

23 juin -Albuquerque, Nouveau-Mexique @ Tingley Arena

24 juin – Amarillo, Texas @ Amarillo Civic Center ON

26 juin – Irving, Texas @ The Pavilion at Toyota Music Factory

27 juin – Little Rock, Arkansas @ Simmons Bank Arena

28 juin – Southaven, Mississippi @ BankPlus Amphitheatre à Snowden Grove

30 juin – Brandon, Mississippi @ Brandon Amphitheatre

2 juillet – Nashville, Tennessee @ Bridgestone Arena

3 juillet – Alpharetta, Géorgie @ Ameris Bank Amphitheatre

5 juillet – Virginia Beach, Virginie @ Amphithéâtre des prêts immobiliers de Veterans United

7 juillet – Wilkes-Barre, Pennsylvanie @ Mohegan Sun Arena

8 juillet – Forest Hills, NY @ Forest Hills Stadium

9 juillet – Saratoga Springs, New York @ Saratoga Performing Arts Center

11 juillet – Essex Junction, Vermont @ Champlain Valley Exposition

12 juillet – Bethel Woods, New York @ Bethel Woods Center for the Arts.

