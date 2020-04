Nathaniel Rateliff joue un ensemble acoustique pour ‘In My Room’

Nathaniel Rateliff était l’artiste en vedette dans le volet d’aujourd’hui de «In My Room», la série IGTV de Rolling Stone dans laquelle les artistes jouent des décors intimes tout en étant isolés. Depuis son domicile de Denver, Rateliff a joué trois chansons acoustiques de son nouvel album solo, And It’s Still Alright.

Avant de lancer son set avec ‘What A Drag’, Rateliff a partagé que, “Je viens de prendre ce temps pour faire des projets autour de la maison”, ajoutant: “J’espère que cela vous trouvera bien, en sécurité et en bonne santé”. Rateliff a ouvert son home studio pour sa prochaine chanson, la chanson titre de And It’s Still Alright. Son studio, a-t-il ajouté, est actuellement «plus grand que l’espace de vie en ce moment», au milieu de ses projets de construction de maisons.

Avant sa dernière chanson, «All Or Nothing», Rateliff a offert quelques mots d’adieu aux fans. “N’oubliez pas de prendre soin les uns des autres, nous sommes tous dans le même bateau en ce moment”, a-t-il déclaré. «J’espère vous voir tous bientôt sur la route.»

Sorti le 14 février, Et c’est toujours bien marque la première sortie solo de Rateliff en près de sept ans. L’album réfléchissant, qui offre une sensation très différente de son travail avec The Night Sweats, a trouvé Rateliff explorant l’amour, la perte et, finalement, la persévérance dans ses paroles.

Dans une récente interview avec Esquire, Rateliff a expliqué son processus d’écriture de chansons. “Vous pouvez être surpris si vous avez écrit quelque chose, comme si les mots semblent au-delà de mes connaissances, de ma cadence et de mes rimes – même juste le choix du vocabulaire”, a-t-il déclaré. «Je ne parle pas toujours aussi éloquemment que j’écris. Cela ressemble parfois à une personne différente. Ou ça me donne l’impression que l’écriture est quelque chose qui est en dehors de moi. »

Et It’s Still Alright a marqué un retour triomphal pour Rateliff en tant qu’artiste solo, faisant ses débuts en haut du palmarès Americana Albums de Official Charts Company, et culminant à la cinquième place du palmarès Rockboard de Billboard. Pendant ce temps, Rateliff a marqué son premier Billboard No.1 avec sa piste de titre, qui a dépassé le tableau des chansons alternatives pour adultes.

Le mois dernier, Rateliff a interrompu sa tournée And It’s Still Alright à mi-parcours, à la lumière de la pandémie de coronavirus. Il a reprogrammé le reste de ses dates pour la fin de l’été et l’automne.

