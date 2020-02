Nathaniel Rateliff obtient la première chanson solo de Billboard No. 1, “ Et c’est toujours bien ”

Nathaniel Rateliff a marqué son premier solo n ° 1 sur un tableau d’affichage, comme la chanson titre de son nouvel album Et It’s Still Alright passe du n ° 3 au compte à rebours Adult Alternative Songs. Pendant ce temps, l’album, sorti le 14 février sur Stax, a fait ses débuts en tête du classement Americana Albums de Official Charts Company vendredi (21).

Billboard rapporte que la piste a connu une ascension particulièrement rapide vers le sommet, qu’elle atteint en seulement sa cinquième semaine. C’est le numéro un des chansons alternatives pour adultes qui connaît la plus forte croissance depuis le «Harmony Hall» de Vampire Weekend en seulement quatre semaines en mars 2019.

Le long métrage est le premier album solo de Rateliff en sept ans, depuis lors, il a joui d’une grande popularité en tant que chanteur de l’exubérant et émouvant Nathaniel Rateliff et des Night Sweats. Avec le groupe, l’auteur-compositeur-interprète soul-gospel-blues-rock a une forte histoire sur le tableau Billboard susmentionné, atteignant le numéro 1 avec le “ SOB ” de 2015 de leur premier ensemble éponyme Stax de cette année, et avec les deux ” You Worry Me ‘et’ Hey Mama ‘, de leur deuxième album Tearing At The Seams, de 2018.

Nathaniel Rateliff et The Night Sweats ont également atteint le n ° 2 sur les chansons alternatives pour adultes avec un autre morceau de ce deuxième set, ‘A Little Honey’, et ont obtenu un succès dans le top dix du premier album avec ‘Look It Here’ et ‘I Need Never Get Old. ” SOB ” et ” You Worry Me ” occupaient également une place de choix (respectivement n ° 3 et n ° 8) dans le tableau des chansons alternatives et Hot Rock de Billboard.

Avant son premier classement aux États-Unis, et en plus de son triomphe sur le graphique Americana du Royaume-Uni, l’album a fait ses débuts au n ° 63 vendredi (21) dans l’enquête sur les albums britanniques de tous les genres de l’OCC. Comme indiqué, la tournée de Rateliff, du nom de l’album, doit commencer à Minneapolis le 3 mars.

Nathaniel Rateliff's And It's Still Alright

