Native Instruments abandonne une longue liste de produits hérités

Native Instruments abandonne plusieurs de ses produits logiciels en mai.

L’annonce concerne plus de 45 anciens instruments natifs et 60 logiciels tiers, plug-ins, effets et bibliothèques d’échantillons. Les versions plus anciennes de Traktor, Absynth, Battery, FM7, Pro-53, Spectral Delay et Guitar Rig sont toutes affectées.

La société abandonne également son outil d’activation, Service Center. Cela signifie que l’activation future des logiciels pris en charge doit être gérée via la plate-forme Native Access. Les modifications n’affecteront personne qui a déjà installé et activé le logiciel. Cependant, toute personne qui doit réinstaller à l’avenir sera SOL en mai.

“Il n’est plus possible de réinstaller ou de réactiver ces produits sur un nouvel ordinateur”, indique l’annonce.

La plupart des logiciels concernés disposent de versions plus récentes. Native Instruments dit que les utilisateurs doivent contacter des tiers pour des bibliothèques mises à jour ou alternatives. La liste complète des logiciels concernés est incluse dans l’annonce d’origine.

La société affirme que le changement est dû aux pratiques de collecte de données. Native Access a remplacé Service Center en 2016. L’arrêt intervient alors que NI se recentre sur une technologie plus récente et plus sécurisée.

«L’ancienne technologie sur laquelle nous nous appuyons actuellement empêche notre passage complet à un service d’autorisation d’utilisateur de niveau entreprise qui offre des fonctionnalités de sécurité de pointe», a déclaré la société.

Alors, pourquoi Native Instruments a-t-il décidé de supprimer complètement la prise en charge des produits hérités?

Native Instruments dit: «à ce stade, l’effort requis pour maintenir les mécanismes d’activation des produits qui ont été conçus et mis en œuvre il y a plus de dix ans a déjà entravé notre chemin vers des modes de livraison et d’utilisation plus modernes.»

Les modifications importantes apportées aux systèmes d’exploitation tels que Mac et Windows multiplient également ces problèmes pour l’entreprise. Pour des alternatives tierces à son logiciel hérité, Native Instruments dit de contacter le fabricant. Ils fournissent uniquement un «support à vos risques et périls» pour leurs produits en fin de vie.