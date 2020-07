ne pas dire que quelque chose est «complice»

Axl Rose a défendu son droit de s’exprimer sur des questions politiques, affirmant qu’il se sentait « obligé de dire quelque chose » sur « l’irresponsabilité de cette administration ».

le GUNS N ‘ROSES chanteur, qui a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement envers le président américain Donald Trump, a expliqué sa position dans un message sur TwitLonger, un Twitter site où l’on peut poster des messages de plus de 280 caractères.

Il a écrit: « Mon dédain pour l’administration actuelle, ce que je perçois comme une menace pour la démocratie n’est pas un secret.

« Je ne suis pas très actif avec les médias sociaux, mais j’apprécie plus que quiconque s’intéresse à quelque chose que je pourrais publier Je n’ai pas vraiment d’intérêt à savoir combien de followers ou de retweets etc. J’ai comme politique ou des problèmes sociaux ne me concernent pas. Ils concernent les problèmes. En général, mes messages concernant l’actualité, la politique ou les problèmes sociaux proviennent généralement d’un sentiment d’indignation, de l’obligation et de la responsabilité de ne pas dire quelque chose lorsque Je sens que ne pas être complice (par opposition à un désir d’attention ou d’auto-promotion.)

« Je ne suis personne, juste un citoyen qui, comme tout le monde, a mes propres opinions et ne croit pas dans mon cœur que finalement je veux ce qui est le mieux non seulement pour le pays mais pour l’humanité, la faune et l’environnement pas les autres par opposition à la droite , fascisme de gauche ou de toute autre aile au moins dans ce pays libre d’être en désaccord. Donc moi quand je sens quelqu’un dans cette administration par exemple ou peut-être dans les médias, dans le divertissement ou le public dit ou fait quelque chose qui à mon avis soutient ou s’adresse à l’irresponsabilité de cette administration ou de divers problèmes avec le gouvernement ou les forces de l’ordre, je peux exprimer une opinion. Peut-être une réponse forte ou peut-être considérée par certains comme une réponse ou une opinion obscène ou immature. Cela arrive. «

Rose a pris à Twitter un certain nombre de fois au cours des deux dernières années à claquer Le président Donald Trump, son administration et ses politiques.

Vendredi (3 juillet), Axl appelé Jerome Adams de démissionner après que le chirurgien général des États-Unis a refusé de répondre par oui ou par non lorsqu’on lui a demandé s’il conseillerait aux gens d’assister à de grands rassemblements le week-end du 4 juillet.

En mai dernier, Axl a tiré sur Le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, l’appelant « un connard ». Rose a également récemment critiqué la décision du shérif du comté d’Orange, en Californie, de ne pas appliquer les fermetures de plage imposées par le gouverneur de l’État.

De retour en novembre 2016, Rose prendre à Twitter condamner le président élu de l’époque Donald Trumpest le choix du procureur général des États-Unis et de réprimander Atout pour avoir demandé des excuses à la distribution du spectacle de Broadway « Hamilton » après vice-président élu Mike Pence a été hué quand il a assisté à la comédie musicale. Un mois plus tard, Rose a invité les fans à GUNS N ‘ROSES concert à Mexico pour battre la merde d’une grande piñata conçue pour ressembler à Atout.

En janvier 2018, Axl fustigé le Atout l’administration comme «l’étalon-or de ce qui peut être considéré comme honteux».

Crédit photo: Katarina Benzova

