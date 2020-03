Neal Schon et Jonathan Cain de Journey ne veulent rien avoir à faire avec Steve Smith et Ross Valory

Un avocat pour PÉRIPLE guitariste Neal Schon et claviériste Jonathan Cain dit qu’ils “ne veulent rien avoir à faire” avec l’ancien batteur du groupe Steve Smith et bassiste Ross Valory plus.

Mardi dernier, Schon et Caïn déposé une plainte contre Forgeron et Valory, qui ont été membres de PÉRIPLE allumé et éteint depuis la formation du groupe en 1973, affirmant que les deux hommes ont tenté un «coup d’État» afin de prendre le contrôle de la PÉRIPLE marque déposée.

Le procès, qui demande plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts, accuse Forgeron et Valory de tenir un actionnaire et un conseil d’administration «irréguliers» le mois dernier au cours desquels ils ont évincé Caïn et Schon des postes de direction à Productions de cauchemar l’hypothèse «incorrecte» selon laquelle la société détenait les droits sur le PÉRIPLE Nom.

“Donné Forgeron et Valoryla cupidité, l’auto-négociation et les manquements à leurs obligations fiduciaires, Caïn et Schon exclu Forgeron et Valory de PÉRIPLE“, le procès, qui a été déposé par la firme basée à Los Angeles Miller Barondess, m’a dit.

Skip Miller, avocat pour Schon et Caïn, a déclaré à Rolling Stone: «Les contrats sont clairs à première vue. PÉRIPLE le nom est contrôlé par Neal Schon et Jonathan Cain. Et pour une très bonne cause, ils ne veulent pas jouer avec Forgeron ou Valory plus, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec eux, et c’est leur droit. Ils vont continuer PÉRIPLE, continuez avec le grand succès du passé et ces deux gars vont se faire remplacer. “

En 1985, Schon, Caïn puis-PÉRIPLE chanteur Steve Perry conclu un accord via la personne morale Productions de cauchemar accordant au trio une “licence exclusive et irrévocable” sur PÉRIPLE marque déposée. En 1998, après Poiréla décision de quitter le groupe, Poiré, Caïn et Schon conclu un autre accord qui autorisait Caïn et Schon pour contrôler l’utilisation du PÉRIPLE nom à venir et les a expressément autorisés à jouer ensemble en tant que PÉRIPLE, avec ou sans personne d’autre.

Le seul autre membre restant de PÉRIPLE est chanteur Arnel Pineda, qui a rejoint le groupe en 2007.

PÉRIPLE prévoit toujours de se lancer dans sa tournée printemps / été 2020 annoncée précédemment avec PRETENDERS, qui démarre à la mi-mai. Forgeron et Valory “seront remplacés par d’autres musiciens très talentueux”, indique le procès.

Crédit photo: Erik Kabik



