Necrobutcher de Mayhem et Thurston Moore de Sonic Youth en conversation à Miami

Jørn Stubberud, mieux connu sous le nom de bassiste Necrobutcher des pionniers du black metal légendaires GRABUGE, s’assiéra avec LA VIVE JEUNESSEc’est Thurston Moore le lundi 30 mars à 20 h 00 discuter Stubberudest le livre révélateur par excellence “The Death Archives: Mayhem 1984-94”, publié pour la première fois en 2016 par Moorec’est Bibliothèque de la paix extatique imprimer.

L’événement aura lieu à Miami’s Technique Records un jour avant l’arrêt de Tampa le Visite du magazine Decibel, lequel GRABUGE est en tête d’affiche. Une séance de dédicaces suivra la séance de questions-réponses et 666 tirages d’art en édition limitée seront disponibles à la vente.

“Necrobutcher est notre Dante. Ce fut un honneur pour nous de publier ce livre exquis. Necrobutcherautobiographie «Les Archives de la mort: Mayhem 1984-94» est fascinant et rempli de ces éphémères qui Necro gardé depuis le début, ” Moore m’a dit. “Ses fans ont été stupéfaits par toutes ses photographies et différents dépliants qui Necro utilisé pour remuer sa mémoire de ce qui se passait pendant ces moments spécifiques de sa vie au sein de ce groupe. Avec son témoignage, il illustre une histoire qui, pour la plupart d’entre nous, a été jusqu’à présent un ouï-dire et une légende. “

GRABUGEL’empreinte de pas sur le métal noir est aussi lourde que son histoire est sombre. En tissant des styles disparates de luminaires ancêtres comme HELLHAMMER, BATHORY et VENIN, GRABUGE est devenu l’un des groupes les plus influents du genre – avec un camarade de groupe assassiné et une chaîne d’églises brûlées ne contribuant qu’à la tradition du groupe et du black-metal. GRABUGE a également largement engendré la sous-culture mondiale du genre. Échange d’iconographie d’horreur, de thèmes occultes et de misanthropie, le langage du black metal est sans doute mieux adapté aux terreurs du monde moderne que ses homologues traditionnels.

Stubberud est le dernier membre survivant de l’original GRABUGE s’aligner. “Les archives de la mort”, une collection volumineuse de photos et de souvenirs rarement vus, est son projet de corriger ce qu’il a appelé des “malentendus” à propos du groupe.

“Une grande partie de ce livre incroyable a à voir avec toutes sortes de gens, comme Euronyme et Mort qui entrent (et sortent) de sa vie, et sa perspective unique sur les différents membres du vrai GRABUGE” Moore m’a dit. “C’est simplement une lecture incontournable pour quiconque s’intéresse à la naissance du black metal norvégien et à ce qui s’est réellement passé au sein du groupe.”

Les fans peuvent acheter “The Death Archives: Mayhem 1984-94” à cet endroit.

L’achat de livres est requis pour assister à l’événement.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).