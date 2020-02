«Need You Now»: la conquête country et pop de Lady Antebellum

Le 13 février est une date graphique proche du coeur du trio country Lady Antebellum, pendant deux années consécutives. C’est à ce moment-là qu’en 2010, leur deuxième album Need You Now (du nom de leur hit fugitif de l’année précédente) a fait ses débuts au n ° 1 des charts pop et country en Amérique.

Exactement 365 jours plus tard, le disque a remporté le Grammy Award du meilleur album country de l’année, date à laquelle il avait été confirmé comme le troisième album le plus vendu en 2010 aux États-Unis. Cette soirée Grammy 2011 a été inoubliable pour le groupe, car ils sont rentrés chez eux avec cinq prix, dont quatre pour la chanson qui a donné son titre à l’album.

Les trois morceaux de Hillary Scott, Charles Kelley et Dave Westwood avaient connu un succès substantiel avec leur premier album éponyme de 2008, qui a dominé les palmarès nationaux et a été certifié platine l’année suivante. Mais c’est la popularité spectaculaire et durable de ‘Need You Know’ qui a amené sa carrière dans la stratosphère. Il a dominé le palmarès country et adulte contemporain, atteint le n ° 2 sur le Hot 100 et est devenu un hit dans le monde entier.

Cela a contribué à alimenter les débuts n ° 1 aux États-Unis pour un album qui s’est vendu à près d’un demi-million d’exemplaires au cours de sa première semaine, et qui a été platine en seulement un mois. Il a passé deux semaines au sommet du Billboard 200, mais un impressionnant 24 au sommet du pays, où il est resté imbattable jusqu’en juillet. Need You Now a ensuite doublé son statut de platine en Amérique en avril 2010, triplé en octobre et quadruplé en mars 2013.

Deux autres pays n ° 1 ont suivi dans “American Honey” et “Our Kind Of Love”, ajoutant encore plus de carburant à l’album. Il a rebondi au sommet du pays pendant trois semaines supplémentaires en août 2010, deux en septembre et, aidé par cette nuit de triomphe Grammy, deux semaines de plus en mars suivant.

