Neil Diamond: une célébration de cinq décennies pour l’écriture de chansons

La version de mars 2017 de Neil Diamond 50 – La Collection 50th Anniversary n’a pas seulement marqué un demi-siècle de créativité par un original américain. Il a également fourni à uDiscover Music la possibilité de distinguer quelques chansons emblématiques de la compilation, à travers cinq décennies de superbe composition et interprétation par ce membre primé du Grammy Award du Rock and Roll Hall of Fame, né le 24 janvier 1941.

1966-1976: Pas d’homme solitaire

La rétrospective célèbre le 50e anniversaire de «Solitary Man» en 1966, le premier succès de Neil Leslie Diamond, né à Brooklyn. Il avait déjà payé beaucoup de cotisations en tant qu’auteur-compositeur et artiste d’enregistrement formateur. Certaines de ces expériences étaient en effet solitaires dans leur manque de reconnaissance plus large, mais elles l’ont bien servi une fois qu’il a atteint le grade et est devenu un succès prolifique.

«Solitary Man» a été préfacé par son premier hit, lorsque Jay et les Américains ont emmené «Sunday And Me» de Diamond dans le top 20 américain à la fin de 1965. Lorsque les Monkees sont devenus des émissions télévisées internationales et des sensations d’enregistrement, le New Yorker a joué un rôle clé , alors qu’ils chantaient son «I’m A Believer», «A Little Bit Me, A Little Bit You» et d’autres.

Mais Diamond gardait maintenant un grand nombre de ses meilleures chansons pour lui-même, frappant le top 10 américain avec d’autres joyaux tels que «Cherry, Cherry» et «Girl ,’ll Be A Woman Soon». À la fin des années 1960, il complétait ses singles sortent avec des albums graphiques, puisant dans le marché des acheteurs de LP avec des disques tels que Touching You, Touching Me, le set de 1969 dont le titre est inspiré de «Sweet Caroline». Ce fut l’un des nombreux hymnes d’une décennie qui comprenait également son deux solo n ° 1 américain, «Cracklin ‘Rosie» et «Song Sung Blue».

1977-1986: bonjour encore

Après 1976, Beautiful Noise, produit par Robbie Robertson, Diamond a pénétré sans effort dans sa deuxième décennie de succès avec des albums tels que Je suis content que tu sois là avec moi ce soir et que tu ne m’apportes pas de fleurs. La chanson-titre de ce dernier LP lui a donné un troisième best-seller américain dans un jumelage inspiré avec son ancienne amie de l’école Barbra Streisand.

Diamond était déjà connu pour ses concerts en direct, qui avaient produit le célèbre album Hot August Nights de 1972. Cela a été suivi en 1977 par Love At The Greek, enregistré comme son prédécesseur au Greek Theatre de Los Angeles. Alors que l’horloge tournait vers les années 1980, les chansons à succès ont continué à couler de lui, y compris trois des dix meilleurs singles américains consécutifs dans «Love On The Rocks», «Hello Again» et «America». Tous les trois provenaient de la bande originale des années 1980 remake de The Jazz Singer, dans lequel Diamond a joué aux côtés de Laurence Olivier.

Une série ininterrompue d’albums d’or et de platine se vendant de la période comprenait September Morn et Heartlight, dont la chanson-titre est devenue un autre top dix, inspiré par le film à succès E-T. Ce fut aussi la décennie au cours de laquelle le groupe de reggae britannique UB40 a propulsé le «Red Red Wine» de Diamond au sommet des palmarès britanniques en 1983, un exploit qu’il a répété en Amérique en 1988.

1987-1996: en arrière et en avant

Toujours à la recherche de nouvelles pistes en tant qu’écrivain et interprète, le catalogue de Diamond de la fin des années 80 au milieu des années 90 incluait un clin d’œil à ses débuts dans Up On The Roof – Songs From The Brill Building, en 1993, et dans le Tennessee sur le thème du pays. Album Moon de 1996. Le premier l’a vu s’adresser aux chansons pop vintage des autres, de Leiber & Stoller à Bacharach & David, mais le second l’a fait duo sur son propre nouveau matériel, avec des camarades de grandes voix comme Waylon Jennings et Raul Malo.

Ses chansons ne figuraient peut-être plus sur le Billboard Hot 100, mais Diamond continuait de faire partie des charts Adult Contemporary. Au cours de la décennie, il a eu le top 10 des singles AC avec «This Time» et «The Best Years Of Our Lives», tous deux de l’album de 1988 également intitulé The Best Years Of Our Lives, qui est devenu or comme d’habitude.

À ce jour, Diamond atteignait une autre nouvelle génération de fans, avec bon nombre de ses premiers succès consacrés comme des classiques américains de tous les temps. Il les a joyeusement interprétés lors de ses nombreuses tournées et a rencontré un grand succès avec deux albums de Noël dans la première moitié des années 90, dont le premier s’est vendu à quatre millions d’exemplaires aux États-Unis seulement.

1997-2006: une renaissance en 12 chansons

Diamond était désormais aussi à l’aise pour prendre des disques entiers de couvertures thématiques, comme The Movie Album: As Time Goes By, en 1998, car il constituait des collections de ses propres compositions toujours productives. En 2001, il a sorti Three Chord Opera, dont les 12 chansons comprenaient le top 30 des succès contemporains pour adultes «You’re the Best Part Of Me».

En 2000, Diamond a reçu un énorme compliment artistique Johnny Cash a couvert son ‘Solitary Man’ et en a fait la chanson titre du troisième volet de sa série American Recordings, American III: Solitary Man. Voici un lien vers un ravitaillement remarquable de la carrière de Neil quelques années plus tard. En 2005, le producteur de ces importants albums Cash, Rick Rubin, a supervisé un réoutillage similaire du son et de l’image de Diamond.

L’album en question était de 12 chansons, ce qui a dépouillé son écriture de ses chansons de son incisivité essentielle et a été universellement salué comme son meilleur travail depuis de nombreuses années. En effet, de nombreux musiciens qui ont joué sur les albums Cash étaient présents ici, dont Mike Campbell et Benmont Tench de Tom Petty‘S Heartbreakers; 12 chansons (avec «Hell Yeah») contenaient également une apparition comme invité de Brian Wilson sur le titre bonus de l’édition spéciale «Delirious Love», et la toute dernière contribution de l’album de Billy Preston, décédé l’année suivante.

2007-2016: Diamond Is Forever

2008 a été une autre année record pour Diamond, car il a tiré parti de l’élan de 12 chansons avec Home Before Dark. Encore une fois produit par Rubin et mettant en vedette “Pretty Amazing Grace”, l’album lui a donné une première à l’âge de 67 ans, car il est allé directement au sommet des palmarès américain et britannique. Il a célébré cet exploit en jouant au Glastonbury Festival de cette année devant un public de 100 000 personnes et des millions d’autres à la télévision.

Une autre sortie festive, A Cherry Cherry Christmas, a suivi en 2009, et son statut de véritable héros de la musique américaine a été souligné avec son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2011. C’est l’année où Diamond a eu 70 ans, mais loin de optant pour ranger son stylo et ses fils d’exécution, il a signé un nouvel accord avec Capitol Records en 2014.

Plus tard cette année-là, il sort un autre nouvel album largement admiré, Melody Road, son 32e studio, et le voit atteindre le top cinq des deux côtés de l’Atlantique et ailleurs. Neil Diamond 50 – The 50th Anniversary Collection présente, à juste titre, 50 des plus grands moments d’un recueil de chansons qu’il a partagé avec le monde.

