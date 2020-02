Neil Fallon révèle la pochette de deux chansons refusée de couvrir

Antérieur à EMBRAYAGEdu 13 décembre à Madrid, en Espagne Neil Fallon a parlé avec GoetiaMedia.com. La conversation complète peut être vue ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Si le groupe a des fans obsessionnels:

Neil: “Il y a un moment où vous pouvez être très flatté par quelqu’un et à quel point il aime votre groupe, mais il y a aussi un mètre qui va de flatteur à un peu flippé. Je ne peux penser à aucun un [example] en particulier. La plupart de nos fans semblent plutôt calmes. Ce n’est pas comme si nous étions un groupe de K-pop. Nous n’avons pas ce fardeau et j’aimerais que cela continue. Nous avons beaucoup de chance à cet égard de ne pas avoir beaucoup de ces histoires d’horreur. “

Sur ses paroles:

Neil: “J’ai toujours aimé dans la musique l’évasion. C’est une des choses que j’ai toujours aimé dans le heavy metal. C’est amusant de chanter sur les dragons, puis dans le hardcore, que nous avons aussi écouté en grandissant, c’était tout le contraire, lyriquement. C’était très basé sur la réalité. Je pense que parfois, je passe entre ces deux, même à cet âge. La politique s’introduit parfois accidentellement. J’essaie de ne pas le faire, parce que je pense presque que la musique est trop bonne pour ça. Je ne veux pas polluer à certains égards, et il peut aussi dater une chanson. Il y a des chansons classiques comme CCRc’est ‘Fils fortuné’ que vous pouvez chanter dans n’importe quelle décennie, mais si vous mentionnez certains noms ou si vous êtes trop spécifique à une période de temps, la chanson vit juste là et ne vit nulle part ailleurs. J’essaie de m’en tenir à cela, et aussi de trop de choses personnelles. Je n’aime pas les paroles qui sonnent comme une entrée de journal, mais je pense qu’il y a un moment et un lieu pour cela si c’est fait de manière réfléchie. “

Sur la couverture d’autres bandes:

Neil: “Je pense qu’apprendre une reprise est un bon exercice, car ce que vous faites est d’apprendre à entrer dans le cerveau de l’autre musicien. Cela peut être très difficile -” Pourquoi feraient-ils ça? ” «Pourquoi chanterait-il de cette façon? C’est un bon exercice. Je pense que c’est dans cet esprit que nous avons appris certaines de ces chansons par opposition à parfois qu’un label majeur pourrait pousser un groupe à couvrir quelque chose qui a été un succès avant, car c’est un moyen infaillible de gagner beaucoup d’auditeurs … Je préfère avoir quelque chose à nous. “

Sur un acte qu’il regrette de ne pas avoir vu en direct:

Neil: “J’ai raté tellement de concerts parce que je suis en tournée. C’est assez gênant – je n’ai jamais vu SABBAT NOIR. j’ai vu PARADIS ENFER. j’ai vu Ozzy Osbourne. Je n’ai jamais vu la programmation originale … Mon fils les a vus quand il avait six ans. J’étais en tournée et il était chez lui. Je me souviens aussi il y a des années, en 1989, NIRVANA est venu soutenir leur ‘Eau de Javel’ album. J’ai dit: ‘Tu sais quoi? Je n’ai pas envie de sortir ce soir. Je les verrai la prochaine fois qu’ils viendront. La prochaine fois qu’ils sont venus, c’était au stade RFK, et c’était tout. Je n’ai jamais pu les voir non plus. Je suppose que la leçon est, ne supposez rien. Profitez-en tant que vous le pouvez. “

Sur l’expérience de l’industrie musicale du groupe:

Neil: “Dans les années 90, nous avons signé avec de grands labels. Nous avions un manager à l’époque qui disait:” C’est votre seule chance. Vous devez le faire de cette façon et de cette façon. ” Nous avons grandi en pensant: «Peut-être que nous pouvons le faire comme Ian MacKaye et Dischord [[Records]nous-mêmes », mais personne ne savait qui nous étions. Nous avons fait cette danse pendant un certain temps, et il y avait de nombreuses fois où ils voulaient nous pousser à faire des choses que nous ne voulions pas faire. Ils nous ont poussés très fort à couvrir LL Cool Jc’est «Mama Said vous assomme» et «My Sharona» par LE KNACKet nous avons dit non. Ils n’accepteraient tout simplement pas non comme réponse, et c’est à peu près à ce moment-là que nous avons perdu la raison. Ensuite, nous avons signé cet accord avec DRT et est allé à la cour et a regagné ces maîtres. Nous nous disions: «Tu sais quoi? Ne recommençons pas. De cette façon, si nous nous fâchons contre quelqu’un, c’est nous-mêmes … Nous devons vivre avec nos erreurs. “

Sur le défunt manager du groupe, Jack Flanagan:

Neil: “Je me souviens du jour où je l’ai rencontré. Nous étions au Texas, et notre manager à l’époque a dit:” Ce groupe ne sait pas ce qu’ils font. Vous devez foutre le camp. ” Il avait raison, alors Jack est arrivé … Il nous a regardés comme, ‘Oh, putain.’ Je ne pense pas qu’il voulait être là-bas avec nous, mais tout d’un coup, c’était 25 ans [later]. Il était membre du groupe. Quand Tim [[Sult]s’est cassé le poignet, il a rempli et joué de la guitare pendant six semaines. Un homme hystériquement drôle. Il pourrait nous tenir éveillés toute la nuit à faire des blagues … Je pense que nous sommes toujours en train de les traiter. “

Sur sa collaboration avec VOLBEAT, “Die To Live”:

Neil: “Je suis toujours prêt à relever un défi. Je pense que c’est flatteur et je pense que dire non, ça devrait être quelque chose d’assez extrême. J’aime essayer des choses qui ne sont pas dans ma zone de confort. Pour faire des choses trop familières, vous ne grandissez jamais vraiment ou ne vous mettez pas au défi. “

S’il y a des chansons dans le EMBRAYAGE catalogue qu’il a juré de ne plus rejouer en live:

Neil: “Non. Je pense que c’est comme choisir votre enfant le moins préféré. Il y en a peut-être un qui vous semble être vraiment pénible … J’écoute certains morceaux sur «Transnational [Speedway League]”et je pense que cela ressemble à un groupe différent, en particulier avec [my] en chantant. Mon style de chant a beaucoup changé depuis lors, et je ne sais pas si je pourrais chanter comme ça si j’essayais. Ce serait très, très difficile, mais ce n’est pas parce que je déteste la chanson. Ça ne me ressemble pas. Je pense que chaque fois que vous jouez de la musique, ça devrait être amusant. Cela ne devrait pas être du travail. “

EMBRAYAGEdernier album de, “Livre des mauvaises décisions”, est sorti en 2018.

Le groupe soutiendra VOLBEAT lors de la tournée de printemps du groupe danois aux États-Unis, qui débutera à Phoenix, en Arizona, le 4 avril.