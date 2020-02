Neil Hagerty annonce un nouvel album Howling Hex et partage une nouvelle chanson: Listen

Neil Hagerty a annoncé un nouvel album sous le nom de Howling Hex. Le disque s’appelle Knuckleball Express et il arrive le 17 avril (via Fat Possum). Selon les documents de presse, Hagerty a enregistré le LP chez lui à Denver pendant huit jours. Il présente des contributions de la guitariste Nicole Lawrence et du producteur Clay Jones. Ci-dessous, écoutez le nouveau single «Lies» (via Rolling Stone).

«‘ Lies ’est en quelque sorte ma devise, mec,” a déclaré Neil Hagerty à Rolling Stone. “Je veux dire que c’est juste efficace. A est un mensonge est un mensonge. Vous savez, même si vous avez 100 millions de personnes qui le croient, l’énergie dont vous avez besoin pour soutenir cela, vous savez, n’en vaut pas la peine. Donc, j’essaie de ne pas intérioriser les mensonges. Donc, c’est une sorte de gambade amusante. Si tu veux mourir, crois au mensonge. »

En outre, Hagerty a déclaré dans des documents de presse: «Cela revient vraiment à faire quelque chose que les gens veulent écouter sans le jeter par la fenêtre.» Il a poursuivi: «Je ne voulais pas que ce soit un album que tout le monde ressent le besoin de entendre parce que c’est tellement cool. Je suis assez vieux maintenant pour ne plus avoir à porter le fardeau de faire appel aux snobs. Personne ne saura qui je suis ni ce que c’est, et c’est très bien. C’est le moins que je puisse faire après toutes ces conneries. “

Knuckleball Express:

01 mensonges

02 Mr. Chicken

03 mots

04 Mère racinaire

05 Ville à la campagne

06 Rideaux épais

07 Cowboy Motors

08 Inclinaison

09 Partager un nom

10 Verseau nord

.