Neil Peart, batteur et parolier de Rush, décède 67 ans

Neil Peart, batteur et parolier du groupe de rock progressif pionnier Rush, est décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, à l’âge de 67 ans, après une bataille de plusieurs années contre le cancer du cerveau, a confirmé le groupe.

“Le batteur et parolier de renommée mondiale du groupe, Rush, Peart est décédé d’un cancer du cerveau, dont il a souffert pendant trois ans et demi”, lit-on dans le communiqué officiel du porte-parole Elliot Mintz.

«Il laisse dans le deuil son épouse, Carrie et leur fille, Olivia Louise Peart. Des plans funéraires sont en attente. »

Le groupe a également publié une déclaration via Twitter vendredi confirmant la nouvelle, écrivant: «C’est avec le cœur brisé et la plus grande tristesse que nous devons partager la terrible nouvelle que mardi notre ami, frère d’âme et compagnon de bande de plus de 45 ans, Neil , a perdu sa bataille incroyablement courageuse de trois ans et demi contre le cancer du cerveau (glioblastome). Nous demandons aux amis, aux fans et aux médias de respecter à juste titre le besoin de confidentialité et de paix de la famille en cette période extrêmement douloureuse et difficile. Ceux qui souhaitent exprimer leurs condoléances peuvent choisir un groupe de recherche sur le cancer ou un organisme de bienfaisance de leur choix et faire un don au nom de Neil. “

Né à Hamilton, en Ontario, le 12 septembre 1952, Peart a commencé à jouer de la batterie après avoir reçu une paire de baguettes pour son 13e anniversaire. Après avoir décampé au Royaume-Uni pour devenir musicien, il est revenu au Canada où il a auditionné pour le chanteur / bassiste de Rush Geddy Lee et le guitariste Alex Lifeson.

Connu pour ses compétences techniques et son style, Peart est considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps et contribué à transformer Rush en un trio de puissance historique. Peart a rejoint la formation prog canadienne en 1974 en remplaçant le batteur fondateur du groupe, John Rutsey, deux semaines seulement avant la première tournée américaine de Rush.

“Nous avons été tellement époustouflés par le jeu de Neil”, se souvient le guitariste Alex Lifeson dans une interview avec Rolling Stone. “C’était très semblable à Keith Moon, très actif, et il a frappé ses tambours si fort.”

Peart a joué sur tous les disques de Rush à l’exception de leur premier LP éponyme en 1974 et était également l’un des principaux paroliers du groupe. Ses compositions fantastiques explorent à la fois les théories philosophiques et la science-fiction.

Alors que le son du groupe est passé de signatures temporelles de prog complexes à un son plus traditionnel, le jeu de Peart a également évolué, conquérant des compositions plus ambitieuses comme «Tom Sawyer» vers des tubes plus pop-forward comme «Lock and Key».

Peart et Rush continueraient à vendre des millions de disques et deviendraient l’une des tenues rock canadiennes les plus réussies au monde, attirant une base de fans farouchement fidèle.

Suite à la nouvelle du décès de Peart, de nombreux amis, collègues musiciens et artistes ont partagé leurs déclarations sur la légende tardive.

Il y a plus de 20 ans, l’un de mes meilleurs amis, John Kastner (@jeanguykastner), a amené Neil Peart chez moi à Laurel Canyon. Nous sommes restés debout toute la nuit à boire du whisky et à parler de plus de sujets que je ne pensais. Il était le curmudgeon le plus amical du monde. Il nous manquera.

– Dave Foley (@DaveSFoley) 10 janvier 2020

À la fin d’une folle soirée @rockhall en 2013 où @rushtheband et @PublicEnemyFTP ont été intronisés. C’était juste moi et Neil PEart seuls qui parlaient et riaient de soulagement la longue nuit était au-dessus d’une petite table dans les coulisses partageant un moment unique sans trop de mots. Repose à Beats mon homme

– Chuck D (@MrChuckD) 10 janvier 2020

Peart a également été un auteur à succès, écrivant des livres sur les voyages et son temps avec le groupe, et auteur de sept livres non romanesques à ce jour.

Rush a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2013 et Peart a annoncé sa retraite du tambour professionnel en 2015.

Ceci est une histoire en développement.