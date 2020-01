Neil Peart, le légendaire batteur de Rush décède à 67 ans

Nous commençons tout juste 2020, une nouvelle décennie et nous avons déjà commencé avec le pied gauche. Malheureusement, le monde de la musique a été frappé de manière brutale, Eh bien, Neil Peart, le légendaire batteur du trio de rock progressif Rush, est décédé à 67 ans après avoir passé plusieurs années à lutter silencieusement contre le cancer du cerveau.

Selon Rolling Stone, un porte-parole de la famille de Peart a confirmé la nouvelle, affirmant que le batteur était décédé le 7 janvier dans la maison qu’il avait à Santa Monica, Californie, mais par respect pour la vie privée de sa femme et de ses enfants, et en accomplissant la volonté de Neil, ils ont gardé la mort du musicien un secret pendant quelques jours.

Neil Peart est devenu célèbre au début des années 1970 avec Geddy Lee et Alex Lifeson formant le puissant groupe Rush. Tout au long de sa carrière avec cet alignement Il a réussi à enregistrer environ 19 albums et a joué partout dans le monde avec ses camarades de groupe. Le trio a terminé sa dernière tournée en 2015 et pendant tout ce temps, le musicien s’est consacré à passer du temps avec sa famille, l’une des raisons pour lesquelles il ne voulait plus faire de tournée.

En plus d’être une véritable bête derrière le battage médiatique et la tarola, Rush a également pris le devant de la scène lors de l’écriture, bien aussi participé à la composition des lettres dans la grande majorité des tubes du groupe progressiste et écrit quelques livres comme Musique itinérante: la bande originale de ma vie et de mon temps et Ghost Rider: voyage sur la route de guérison.

Peart est considéré comme l’un des meilleurs batteurs de l’histoire du rock, et ce n’est pas pour moins, car ses mêmes collègues l’ont félicité pour la façon créative dont il avait besoin pour créer des rythmes en utilisant chacune des ressources qu’il avait sous la main dans son énorme kit. D’autres batteurs contemporains à lui comme Stewart Copeland de The Police, il ne s’est jamais lassé de le louer:

“Neil est le meilleur percussionniste que j’aie jamais rencontré, pousse ce groupe qui a beaucoup de musicalité, beaucoup d’idées bourrées dans tous les huit bars – mais ça continue, ce qui est important. Et vous pouvez le faire en créant toutes sortes de grandes figures. »