Neil Young déchire Trump pour avoir joué sa musique au mont. Événement Rushmore

Après «Like a Hurricane» et «Rockin’ in the Free World »joués au mont Rushmore, Neil Young a dénoncé l’événement.

Les deux chansons ont été jouées avant l’arrivée de Trump à l’événement. « Cela ne me convient PAS », a tweeté le compte Twitter de Neil Young Archives. «Je suis solidaire des Lakota Sioux et cela ne me convient PAS.»

Annonces :

Le site du mont Rushmore est une terre sacrée appartenant aux Sioux. Lorsque l’or a été découvert, ces Amérindiens ont été forcés de quitter leur terre. Le site s’appelait «Les six grands-pères» avant que les visages des présidents n’y soient gravés.

«Rien ne rappelle plus à la Grande Nation Sioux d’un pays qui ne peut tenir une promesse ou un traité que les visages gravés sur notre terre sacrée sur ce que les États-Unis appellent le mont Rushmore», a déclaré un président de la tribu des Sioux de Cheyenne River à propos de l’événement. .

Neil Young est l’un des nombreux artistes qui est un adversaire vocal de Trump utilisant sa musique lors d’événements.

Il a écrit une lettre ouverte plus tôt cette année critiquant la présidence de Trump, annonçant son soutien au sénateur Bernie Sanders. «Vos politiques, décisions et réflexions à court terme continuent d’aggraver la crise climatique», écrit Young dans cette lettre. « Notre premier président noir était un homme meilleur que vous. »

Young dit en outre à Trump, « Rockin ‘dans le monde libre » n’est « pas une chanson que vous pouvez trotter lors de l’un de vos rassemblements ».

Malheureusement, cela semble être le cas, car la chanson continue de recevoir du temps d’antenne. Trump a également joué «Devil’s Sidewalk», une autre chanson de Neil Young, lors de son rassemblement peu fréquenté à Tulsa. Les Rolling Stones ont également pris ombrage avec « Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez », en jouant au rallye de Tulsa.

Le groupe de rock légendaire a demandé l’aide des équipes juridiques de l’IMC et de l’ASCAP pour s’assurer que cela ne se reproduise plus. L’utilisation de la musique par Trump relève de licences générales pour la plupart des lieux où il apparaît. Mais les Rolling Stones ont désactivé leur musique apparaissant dans les deux licences générales PROs.

« BMI a informé la campagne Trump au nom des Stones que l’utilisation non autorisée de leurs chansons constituerait une violation de son accord de licence », a déclaré le représentant du groupe à Digital Music News. «Si Donald Trump ne tient pas compte de l’exclusion et persiste, il serait alors poursuivi en justice pour avoir brisé l’embargo et joué de la musique qui n’a pas été autorisée.»

Jusqu’à présent, la campagne Trump n’a pas répondu à la menace de poursuites judiciaires des Rolling Stones. Ils n’ont également jamais répondu à la lettre ouverte de Neil Young à Trump au début de cette année.