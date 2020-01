Neil Young dit que le MacBook Pro a une qualité audio «Fisher-Price»

Neil Young a des mots durs pour décrire la qualité audio du Macbook Pro d’Apple. Le partisan de longue date de l’audio haute résolution l’appelait audio de qualité «Fisher-Price».

Young a récemment rencontré The Verge sur leur podcast pour discuter de son prochain livre et a fait les commentaires. Le livre s’intitule To Feel the Music: A Songwriter’s Mission to Save High-Quality Audio. Young partage également certaines de ses aventures dans la création du Pono Player – un lecteur de musique haute résolution qui a échoué.

Alors que la conversation divergeait sur le nombre de jeunes musiciens qui ont commencé numériquement, Young a été critique. Interrogé sur les artistes qui ont commencé leur processus de création avec le nouveau MacBook Pro, il s’est moqué.

“C’est une merde, tu plaisantes?” S’exclama Young. «C’est la qualité Fisher-Price. C’est comme le capitaine Kangaroo, votre nouvel ingénieur. Un MacBook Pro? Qu’est-ce que tu racontes? Vous ne pouvez rien retirer de cette chose. La seule façon de le retirer est de le mettre. Et si vous le mettez, vous ne pouvez pas le retirer parce que le DAC n’est pas bon sur le MacBook Pro. “

Young a déploré la qualité du convertisseur numérique-analogique dans les nouveaux ordinateurs portables d’Apple. Les DAC sont chargés de transformer les données numériques en un signal audio analogique. Tous les enregistrements numériques utilisent un DAC pour créer le signal audio que vous pouvez entendre.

Young fait valoir que vous avez besoin d’un DAC externe “faire un tas de choses pour compenser les problèmes que le MacBook Pro a parce qu’ils ne visent pas la qualité.”

La déconnexion de Young de l’industrie devient évidente à mesure que l’entretien se poursuit. L’animateur Nilay Patel fait plusieurs références à des artistes qui assemblent leurs échantillons sur un MacBook Pro avec des éloges. Mais Young dit que ces artistes n’obtiennent pas «le vrai son».

«Il s’agit de la qualité des musées. Que s’est-il passé lorsque vous avez ouvert la bouche et chanté? Qu’est-ce qui est allé dans l’air? C’est ce que nous n’obtenons pas avec la nouvelle technologie », déplore Young.

