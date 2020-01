Neil Young est désormais citoyen américain

Neil Young est officiellement citoyen américain, selon TMZ et les Archives Neil Young. Célébrant la citoyenneté, Young a écrit: “Je suis heureux d’annoncer que je suis dans” Votez votre conscience “.” Consultez ses annonces ci-dessous.

L’icône canadienne a récemment expliqué ses raisons de vouloir devenir citoyen américain dans une interview avec Randy Lewis du Los Angeles Times. «Je vis ici; Je paie des impôts ici; ma belle famille est tout ici-bas, ils sont tous américains, donc je veux enregistrer mon opinion », a-t-il déclaré. Young a longtemps été un critique franc de la politique américaine. Son album Living With War comprenait une chanson sur George W. Bush intitulée «Let’s Impeach the President». Il n’est pas non plus fan de Trump.

Young devait initialement devenir citoyen américain le 12 novembre, mais le processus a été retardé en raison de l’histoire de l’artiste en matière de consommation de marijuana. “Quand j’ai récemment demandé la citoyenneté américaine, j’ai réussi le test”, a écrit Young aux Archives Neil Young le 8 novembre. “Récemment cependant, on m’a dit que je devais faire un autre test, en raison de ma consommation de marijuana et de la façon dont certains les personnes qui le fument ont présenté un problème. »

Selon le message de Young, le retard de sa citoyenneté a été causé par une alerte politique émise par l’USCIS qui comprend le langage suivant: «Un demandeur qui est impliqué dans certaines activités liées à la marijuana peut manquer de GMC (Good Moral Character) s’il s’avère qu’il a violé le gouvernement fédéral même si une telle activité n’est pas illégale en vertu des lois nationales ou étrangères applicables. »Retrouvez le message original de Young sur la question ici.

Lisez «Écouter les archives en direct de Neil Young» sur le Pitch.

.