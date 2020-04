Neil Young partage la nouvelle version de «Shut It Down» à la lumière de la crise des coronavirus: écouter

Neil Young a sorti «Shut It Down 2020», une nouvelle version de «Shut It Down» de son album Colorado 2019 qui a été «inspiré par les fans qui ont contacté Young pour exprimer le caractère poignant élevé que la chanson est venue représenter au cours de cette pandémie». Enregistrée avec Crazy Horse, la nouvelle vidéo est entrecoupée d’images provenant de divers endroits du monde au cours du mois dernier. “Ce sont des temps incertains”, a déclaré Young dans un communiqué. “Je vous souhaite tout le meilleur que vous puissiez prendre soin de nos malades, les jeunes et les vieux que nous aimons tant.” Regardez ça ci-dessous.

Plus tôt cette année, Young est devenu citoyen américain et a participé à un rassemblement numérique pour le premier candidat démocrate de l’époque, Bernie Sanders. Cette année, il s’apprête à sortir son album inédit de 1975, Homegrown.

