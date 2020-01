Neneh Cherry partage une vidéo repensée pour le hit emblématique «Buffalo Stance»

Pour célébrer le 30e anniversaire du pionnier de la pop britannique Neneh Cherry’s débuts historiques Raw Like Sushi, le réalisateur Stephen Isaac-Wilson a repensé la vidéo emblématique de «Buffalo Stance» pour 2020.

En tant que premier single de son album de lancement de carrière, la vidéo originale de “ Buffalo Stance ” a non seulement présenté Neneh comme le nouveau visage du métro londonien, mais aussi la communauté dont elle est issue, mettant en vedette un casting diversifié d’artistes, de photographes, de designers et des musiciens dirigés par le célèbre styliste Ray Petri, qui a créé le mouvement de style «Buffalo».

Le cinéaste primé basé à Londres, Stephen Isaac-Wilson, a été invité à réimaginer le visuel pour 2020, en associant les images d’archives aux images récemment prises de la nouvelle classe de créatifs de Londres. Wilson fait également référence au style de Judy Blame des looks pionniers de Cherry dans la vidéo, tout en la rendant prospective.

«Je voulais faire quelque chose qui célébrait certains des moments et des figures de la culture des clubs britanniques et qui observait les similitudes culturelles et politiques entre 1989 et 2019, tout en essayant de rendre hommage à l’énergie, à l’esprit et au dynamisme de la musique originale de« Buffalo Stance » vidéo “, a déclaré Wilson dans un communiqué.

Le style emblématique de Judy Blame de la vidéo originale a été recontextualisé pour 2020 par l’étoile montante Gareth Wrighton, avec la vidéo mettant en vedette des créateurs et des mastodontes basés à Londres comme le poète-activiste Abondance Matanda, l’écrivain basé à Londres Bwalya Newton, Miss Jason de Jason’s Closet et le rédacteur en chef de Ruins Magazine, Christos Petritzis. Ainsi que les danseurs Abdourahman Njie, Harry Alexander, Kaner Flex, Malik Nashad Sharpe, Maji Claire, Saul Nash et Tolu Oshodi – tous des habitués de la scène clubbing.

“Quand Stephen m’a approché avec l’idée, nous savions tous les deux à quoi ressemblait”, a déclaré Wrighton au magazine ID dans une récente interview. “Qu’est-ce qui nous est familier, à quoi ressemble Londres maintenant, que portent les filles dans le club, et comment pouvons-nous l’amplifier suffisamment pour que cela se traduise en film mais se sentait toujours familier et comme si cela nous appartenait?” est un voyage nostalgique et une célébration de ce qui se passe en ce moment. »

Pour célébrer le 30e anniversaire de Raw Like Sushi, un album qui a défini culturellement, musicalement et stylistiquement une génération, l’album a été remasterisé à Abbey Road et publié en format super luxe sur des coffrets en vinyle épais 3CD et 3LP, ainsi que dans des coffrets spéciaux en vinyle édition alternative vinyle or et formats numériques, et formats 1CD et 1LP.

Les éditions super deluxe comprennent également un superbe livre 12 × 12 de 48 pages rempli de photos emblématiques, de nouvelles interviews, de notes de doublure et de souvenirs. L’album présente cinq des plus grands singles de Neneh, dont le single à succès mondial, “ Buffalo Stance ”, ainsi que les singles à succès “ Manchild ” produits par Robert Del Naja de Massive Attack, “ Kisses On The Wind ”, “ Heart ” et “ Inna City Maman’.

Raw Like Sushi devrait sortir le 31 janvier et peut être précommandé ici.