Netflix crée un fonds de secours de 100 millions de dollars pour les membres d’équipage de production

Netflix a établi un fonds de 100 millions de dollars pour aider financièrement les membres d’équipage sur le plateau pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Conformément à un arrêt à l’échelle nationale, Netflix a interrompu la production de ses nombreuses émissions de télévision et films plus tôt ce mois-ci. Et bien que la décision ait été difficile pour les acteurs et les fans, les professionnels du plateau, y compris les maquilleurs, les électriciens, les techniciens du son, les cameramen, etc., se sont retrouvés dans une position particulièrement difficile. Comme les artistes, ils étaient (et sont) temporairement incapables de gagner leur vie.

La majorité de l’aide de 100 millions de dollars sera distribuée aux employés de Netflix; le géant du streaming de contenu crée en interne une multitude de programmes, de The Witcher à Stranger Things. Ces paiements viendront s’ajouter au salaire de deux semaines que Netflix avait précédemment promis aux acteurs et aux membres de l’équipe.

De plus, Netflix a fait don de 15 millions de dollars du fonds à des organisations caritatives tierces qui fournissent des secours aux membres de l’équipe de tournage et de télévision, en plus de s’engager à verser plusieurs millions de dollars à d’autres organisations d’assistance COVID-19, y compris le COVID-19 Disaster Fund de la SAG-AFTRA.

Il est probable que le fonds de 100 millions de dollars de Netflix – et d’autres efforts de soutien de l’industrie du cinéma et de la télévision – profiteront indirectement à la communauté musicale.

Avec l’arrêt de la production de nouvelles émissions et de nouveaux films en raison de la pandémie, les opportunités de licence, et en particulier la synchronisation, ont connu une baisse correspondante. Plus les employés des médias visuels sont soulagés, mieux ils seront en mesure de faire face aux implications financières de la pandémie.

La Chambre des représentants devait voter ce matin sur un plan de relance de 2,2 billions de dollars; la législation accordera des allocations de chômage aux travailleurs des concerts et aux pigistes si elle est adoptée sous sa forme actuelle, comme il est largement attendu. Au moment d’écrire ces lignes, cependant, le représentant du Kentucky, Thomas Massie, bloquait le vote parce qu’il pensait que le projet de loi manquait de soutien aux particuliers et était un gaspillage.

Dans le monde de la musique, Songtradr, Help Musicians, la Recording Academy, Rihanna et d’autres se sont mobilisés pour venir en aide à ceux qui souffrent – financièrement ou non – de la pandémie de coronavirus.