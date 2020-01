Netflix dit qu’ils n’auront jamais de publicités, le PDG explique pourquoi

Alors que les services de streaming musical accueillent les publicités, le PDG de Netflix soutient le modèle payant uniquement.

Alors que les services de streaming de musique (et certaines plates-formes de streaming vidéo) continuent à adopter des publicités, le PDG de Netflix, Reed Hastings, a doublé sa philosophie pro-abonnement et anti-publicité.

Au cours de l’appel aux résultats de Netflix 2019, qui a eu lieu mardi, Hastings a réitéré sa conviction que les annonces sont exploitables, qu’un Netflix sans publicité est plus commercialisable et que les coûts associés à la mise en œuvre d’un système complet de suivi des annonces l’emportent largement sur les bénéfices potentiels.

Pendant ce temps, d’autres plateformes médiatiques utilisent une multitude d’annonces et une abondance de systèmes de suivi pour générer des revenus supplémentaires. Spotify offre depuis longtemps un accès illimité à sa bibliothèque pour une redevance mensuelle ou gratuite, les abonnés de cette dernière recevant parfois des publicités non désactivables. Et à la fin de l’année dernière, Amazon a lancé Amazon Music Free, qui affiche des publicités (mais peut être utilisé par n’importe qui, pas seulement par les membres Prime).

Cela ne veut pas dire que le modèle commercial sans publicité de Netflix est sans défenseurs de l’industrie du streaming musical.

Apple Music, qui compte plus de 60 millions d’abonnés payants, ne propose pas d’option gratuite. Malgré tout, la plate-forme a pu se tailler une clientèle confortable (et croissante). L’année dernière, Apple Music a gagné plus d’abonnés payants que Spotify aux États-Unis (comme indiqué pour la première fois par Digital Music News).

La concurrence des services de streaming ne montre aucun signe de ralentissement, et les implications du débat publicitaire seront probablement ressenties par les entreprises des deux côtés de l’argument. Les options gratuites attireront les utilisateurs et augmenteront les bénéfices, mais au risque de dissuader certains clients et, plus important encore, de déclencher un débat plus large sur l’endroit exact et la manière dont les informations personnelles sont utilisées.

Hastings a cofondé Netflix et est actuellement PDG. Sous sa direction et sa direction, Netflix est passé d’une société de location de DVD par courrier électronique – qui était confrontée à de graves difficultés financières – à la plate-forme de streaming vidéo payante la plus populaire au monde, avec plus de 160 millions d’abonnés.

Après avoir atteint un creux d’environ 4 $ par action en 2009, la valeur par action de Netflix oscille autour de 330 $.