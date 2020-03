Netflix lance un fonds de secours de 100 millions de dollars contre les coronavirus

Netflix a lancé un fonds de secours de 100 millions de dollars pour les membres de la communauté créative mis au chômage par la propagation du coronavirus. «Presque toutes les productions télévisuelles et cinématographiques ont cessé dans le monde, laissant des centaines de milliers d’équipages et de casting sans emploi», a déclaré Ted Sarandos, directeur du contenu de Netflix, dans un communiqué. «Cette communauté a soutenu Netflix pendant les bons moments, et nous voulons les aider à traverser ces moments difficiles, en particulier pendant que les gouvernements déterminent encore quel soutien économique ils fourniront.»

Le communiqué note également que 15 millions de dollars du fonds seront versés à des tiers et à des organisations à but non lucratif, notamment le Fonds Covid-19 Disaster Fund de la Fondation SAG-AFTRA, le Fonds pour le cinéma et la télévision et le Fonds d’aide aux acteurs, avec tous les détails leurs dons à venir. «Nous ne sommes aussi forts que les personnes avec lesquelles nous travaillons», écrit Sarandos, «et Netflix a la chance de pouvoir aider les plus durement touchés de notre industrie à travers cette période difficile.»

