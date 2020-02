Netflix partage la première vidéo teaser de Stranger Things 4: Regardez

Netflix a partagé le premier clip teaser officiel de la quatrième saison de Stranger Things. Il montre le retour du personnage de David Harbour, Jim Hopper. Regardez ci-dessous.

Selon Deadline, les Duffer Brothers, les créateurs de Stranger Things, ont déclaré dans un communiqué:

Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production sur Stranger

Things 4 est maintenant en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour

de Hopper! Même si ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour notre «Américain»; il est

emprisonné loin de chez lui dans la friche enneigée du Kamtchatka, où il

fera face à des dangers à la fois humains … et autres. Pendant ce temps, de retour dans le

États, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enterré,

quelque chose qui relie tout. La saison 4 s’annonce comme la

saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous ne pouvons pas attendre

tout le monde pour en voir plus. En attendant, priez pour l’Américain.

Stranger Things 4 n’a actuellement pas de date de première. Stranger Things 3 a été créé en juillet 2019.

.