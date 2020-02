Netflix renouvelle officiellement le Top Boy de Drake; Le tournage commencera au printemps

Top Boy, une émission télévisée Netflix produite par Drake, a été officiellement renouvelée pour une deuxième saison.

Bien que des rumeurs concernant la poursuite de la production de la série dramatique policière aient fait surface à la fin de l’année dernière, l’équipe des médias sociaux de Top Boy a récemment confirmé la nouvelle sur Twitter. Après avoir diffusé deux saisons sur la chaîne britannique 4 avant que Drake et Netflix ne décident de le relancer, Top Boy commencera le tournage de sa deuxième saison Netflix ce printemps. Ces nouveaux épisodes devraient être diffusés dans le courant de 2020, mais une date de sortie exacte n’a pas encore été spécifiée.

De plus, il a été annoncé que les leaders de la série Ashley Walters, Kane Robinson (Kano) et Micheal Ward reprendraient leurs rôles, tout comme l’acteur de soutien Simbi Ajikawo (Little Simz). Comme la première saison Netflix (qui a été mise à disposition en septembre 2019), la deuxième saison de Top Boy comprendra 10 épisodes; chacune des saisons de Channel 4 ne comptait que quatre épisodes.

Drake, qui est actuellement producteur exécutif de Top Boy, a contribué à convaincre Netflix de reprendre la série. La chaîne 4 avait abandonné les plans d’une troisième saison en 2014, les épisodes précédents de l’émission ayant été diffusés en 2013.

La nouvelle fait partie d’un mois extrêmement positif pour Drake. Au début de février, un juge a confirmé que son échantillonnage de «Jimmy Smith Rap» dans «Pound Cake / Paris Morton Music 2» avait en fait constitué un usage loyal; plusieurs artistes ont été reconnus coupables de violation du droit d’auteur pour des infractions apparemment moins graves.

Une semaine et un changement après avoir été dégagé de toute responsabilité légale, Drake a signé un partenariat pluriannuel avec la plateforme de streaming Caffeine. Les détails relatifs à l’accord devraient être disponibles dans un proche avenir.

Plus tôt dans la journée, Peloton a réglé un procès pour son utilisation non autorisée de chansons; plusieurs artistes (dont Drake) ont été touchés et associés au costume. Les termes de l’accord n’ont pas été rendus publics.