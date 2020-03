Netflix supprime la HD pour préserver la bande passante – La musique est-elle la suivante?

Netflix limitera sa qualité de diffusion en SD uniquement pour les 30 prochains jours dans l’UE afin de réduire l’utilisation de la bande passante.

Netflix se conforme volontairement à une demande de l’UE de le faire. “Nous estimons que cela réduira le trafic Netflix sur les réseaux européens d’environ 25%”, a déclaré un porte-parole de Netflix. Le porte-parole a déclaré que malgré la limitation, Netflix fournirait toujours un “service de bonne qualité” à ses membres.

Les serveurs du monde entier sont de plus en plus encombrés alors que les gens restent à la maison au milieu de l’épidémie de coronavirus.

L’audience Twitch a augmenté de plus de 10% et YouTube Gaming a enregistré une croissance de 15% au cours de la même période. Verizon estime que le trafic de jeux est en hausse de 75% sur son réseau. Les serveurs de jeux pour Xbox, PlayStation, Nintendo et Steam ont tous été touchés le week-end dernier avec des temps d’arrêt inattendus.

Avec autant de personnes travaillant à domicile, les serveurs de réseau de télécommunications pourraient être submergés – les services de chat vidéo comme Zoom, Skype et Discord ont tous rencontré des problèmes cette semaine.

Les nouvelles restrictions de qualité de Netflix s’appliquent uniquement aux utilisateurs européens. Netflix n’a pas précisé si cette modification s’appliquerait aux utilisateurs aux États-Unis ou au Royaume-Uni.

Les personnes qui suivent les conseils du CDC et restent à la maison se tournent vers le monde numérique pour le divertissement en masse. Les réseaux ne deviendront plus encombrés que lorsque les commandes d’abris sur place entreront en vigueur dans plus d’endroits.

Les musiciens et les artistes qui sont sans travail suite à des concerts en cours d’annulation sont également en ligne. Plusieurs musiciens diffusent désormais des sets de streaming en direct via Twitch et recueillent des conseils auprès de leur public grâce au service. Les téléspectateurs de Twitch connaissent déjà bien les dépenses pour soutenir les joueurs.

Des festivals numériques entiers surgissent pour donner aux artistes plus de visibilité au milieu de l’épidémie. Le Rocky Mountain Digital Music Festival mettra en vedette des artistes indépendants du Colorado qui joueront des sets d’une heure toute la journée de demain. Ultra Miami a également établi un partenariat avec SiriusXM pour une chaîne Ultra Music Festival afin d’aider à remplacer le spectacle annulé de cette année.