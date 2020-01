Neuf clous de pouce parmi les intronisés au Temple de la renommée du rock and roll 2020

Les intronisés ont été annoncés pour la classe 2020 du Temple de la renommée du rock and roll, avec Nine Inch Nails, Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, The Notorious B.I.G. et T. Rex a révélé que les six actes à l’honneur à l’auditorium public de Cleveland, Ohio, le 2 mai.

Sur les six actes musicaux entrant dans la salle, seuls Depeche Mode et NIN étaient précédemment nominés; chacun entre dans son troisième essai. Les autres sont des candidats pour la première fois, tous sauf Notorious B.I.G étant éligibles depuis de nombreuses années. Dave Matthews Band, bien qu’il n’ait pas remporté le vote des fans, ne verra pas d’induction en 2020 (le vote des fans centré sur Internet est un facteur contribuant à la composition finale de l’induction).

Trent Reznor de Nine Inch Nails, le principal créateur de la tenue rock industrielle de longue date dont l’approche sophistiquée de la composition a attiré des fans de David Bowie à David Lynch, a réagi à la nouvelle de l’entrée de NIN au Rock Hall lors de sa troisième nomination.

«Un MERCI sincère va au corps électoral du Rock and Roll Hall of Fame – c’est toujours agréable d’être reconnu pour vos efforts artistiques et je suis honoré», a-t-il déclaré dans un communiqué. “Beaucoup de félicitations aux autres intronisés de cette année (DM enfin!) – Rendez-vous à Cleveland où tout a commencé pour moi!”

Le «DM» fait référence aux autres membres de 2020, Depeche Mode. Avec NIN, Depeche donne des conseils sur l’ouverture croissante du Rock Hall aux actes rock basés sur des synthés, en particulier dans le domaine alternatif. Quant à Cleveland, alors que Reznor est né en Pennsylvanie, il a déménagé à Cleveland pour démarrer sa carrière musicale après avoir abandonné ses études.

La promotion 2020 deviendra officielle le 2 mai lors de la 35e cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du rock’n’roll présentée par Klipsch Audio, qui sera pour la première fois diffusée en direct sur HBO. La cérémonie de cette année a lieu à l’auditorium public de Cleveland. Les billets seront mis en vente le 27 février et les artistes et intronisés seront annoncés à une date ultérieure.

