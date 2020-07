Never Say Die! critique d’album

Black Sabbath: Never Say Die! offres

Black Sabbath – Never Say Die …

Annonces :

Black Sabbath – Never Say Die …

Black Sabbath: Never Say Die!

(Crédit d’image: Vertigo Records)

Ne jamais dire mourir

Johnny Blade

Yeux de junior

Une route difficile

Onde de choc

Air Dance

À vous

Éclater

Balancer la chaîne

Si jamais un titre d’album se révélait faux, c’était bien celui-ci. Après le limogeage d’Ozzy Osbourne en 1979, Never Say Die! a fini par être le dernier album studio réalisé par l’original Black Sabbath. Et il en est ainsi, étant donné l’absence de Bill Ward dans l’album de retour du groupe 13.

Ayant brièvement quitté Sabbath en 1977, Ozzy était de son propre aveu, plutôt pire à porter lors de l’enregistrement de Never Say Die! « Tout le monde était foutu », a-t-il dit. « Mais peu importe à quel point j’étais foutu, je serais toujours debout tôt le matin parce que j’ai toujours eu ce trouble du sommeil. Donc je serais debout à 7 heures et je deviendrais fou à 11 heures, buvant et se faire baiser.

« Le reste du Sabbat ne se réveillait que tard parce qu’ils avaient pris leur drogue, ou quoi que ce soit, toute la nuit. Ils arrivaient et se bloquaient, mais à ce moment-là, j’avais perdu l’étincelle, vous savez « Même à ce jour, je ne connais pas les détails, mais je suppose – et je me trompe très probablement – que Tony voulait que je sorte du groupe. »

Mais même en portant leur chanteur, Sabbath produisait toujours des éclats de brillance sur le titre explosif de l’album, le boogie à roulement lent A Hard Road et la belle Air Dance influencée par le jazz, avec Don Airey (Rainbow / Deep Purple) au piano. Et au milieu de tous les traumatismes, Never Say Die! est peut-être l’un des albums les plus sous-estimés de Sabbath.

Chaque semaine, Album of the Week Club écoute et discute de l’album en question, vote sur sa qualité et publie nos résultats, dans le but de donner aux gens des critiques fiables et à la communauté rock au sens large de contribuer.

Rejoignez le groupe maintenant.

Autres albums sortis en septembre 1978

Bloody Tourists – 10ccThe Bride Stripped Bare – Bryan FerryPieces of Eight – StyxMolly Hatchet – Molly HatchetBlue Valentine – Tom WaitsSkynyrd’s First and … Last – Lynyrd SkynyrdJeff Wayne’s Musical Version of The War of the Worlds – Jeff WayneStage – David BowieTracks on Wax 4 – Dave EdmundsGiant for a Day – Gentle GiantStudio Tan – Frank ZappaWet Dream – Rick WrightAce Frehley – Ace FrehleyGene Simmons – Gene SimmonsPaul Stanley – Paul StanleyPeter Criss – Peter CrissTormato – YesRoad to Ruin – RamonesBreathless – CamelBursting Out – Jethro TullLocks Bites – Gary MooreFallen Angel – Uriah HeepFlamin ‘Groovies Now – Flamin’ GrooviesGillan – GillanParallel Lines – BlondieRough – Tina TurnerSome Enchanted Evening – Blue Öyster CultWavelength – Van MorrisonWeekend Warriors – Ted Nugent

Ce qu’ils ont dit…

« Même la piste de titre étonnamment énergique, qui semblait donner le coup d’envoi avec un bang prometteur, ne pouvait pas masquer entièrement l’enthousiasme de fondu du groupe juste sous la surface après quelques écoutes répétées. Il en était de même pour les performances timides comme Shock Wave et Over to You, et il y avait plusieurs chansons sur le disque qui sonnaient étrangement disjointes, en particulier Junior’s Eyes et le synthétiseur Johnny Blade. (AllMusic)

« L’exploration de nouveaux sons fait partie de la raison pour laquelle Never Say Die! Est méprisé par de nombreux fans. Pour un groupe qui non seulement était bien connu pour jouer du heavy metal, mais pour le créer, cela a sûrement été un choc pour certains auditeurs. » (Aimant)

« La première chanson titre est déjà une tentative risible de créer un début puissant, et cela ne s’améliore pas à partir de là. Junior’s Eyes, par exemple, essaie d’être épique, mais tombe à plat sur son visage, et au moment où nous Nous sommes arrivés aux arrangements de cuivres sur Breakout, qui sont loin d’être intéressants, nous avons complètement abandonné. Sur ce disque, Black Sabbath a officiellement cessé d’être Black Sabbath. À part les performances reconnaissables (et très ennuyeuses) d’Osbourne, vous ne même deviner que c’est un record du Sabbat. Un tel talent gaspillé. C’est une honte. » (Musique Spoutnik)

Ce que tu as dit…

Andy Hubble: Je pense que cet album est beaucoup mieux et un peu plus important que beaucoup de gens le croient. Il a été rejeté comme un point bas dans la carrière de Black Sabbath, et c’est vrai du point de vue que personnellement et professionnellement le groupe avait beaucoup de problèmes. Les drogues ont certainement fait des ravages et ce record n’est vraiment pas le premier sabbat et je peux comprendre pourquoi il a été si ridiculisé.

Je pense donc que le problème avec la haine de cet album est qu’il est jugé comme un « album Black Sabbath » et non comme un album à part entière. Il est difficile de reconnaître que c’est le même groupe qui est si crucial pour le développement du rock lourd. Quand The Wizard est comparé à Air Dance, le mépris pour cet album est mérité. Si quelqu’un suspend son incrédulité et écoute comme s’il s’agissait d’un groupe avec un chanteur qui ressemble à Ozzy Osbourne, un grand bassiste, guitariste et batteur, et un claviériste qui swingue vraiment pour les clôtures, cela devient un album beaucoup plus agréable. Le fait est que C’EST un disque de Sabbat donc ceux qui ne peuvent pas ou ne le verront pas comme quoi que ce soit mais peuvent être pardonnés de penser que cet album est nul, même s’ils se trompent.

Chaque morceau a quelque chose d’assez bon, et parfois c’est le showboating de Don Airey. Je me demande presque s’il profitait du reste de l’ivresse constante du Sabbat pour en faire une vitrine de ses talents. Ce n’est pas un mauvais musicien et il fait beaucoup de bonnes contributions. Certaines de ces contributions n’appartiennent pas à un album de Black Sabbath, pourtant elles sont là.

Les morceaux: Never Say Die a un super crochet. S’il n’avait pas été publié en 1978, il aurait pu être un succès. Johnny Blade me semble être la chanson thème d’ouverture d’un film d’action. Imaginez une pièce d’animation frénétique avec le générique d’ouverture dans un blockbuster d’été et cela fonctionne totalement. Le seul ami de notre anti-héros est un couteau à cran d’arrêt! Qu’est-ce qui va t’arriver, Johnny Blade? Je campe pour celui-là. Junior’s Eyes est plutôt bon. Je ne sais pas trop ce que fait le violon là-bas, mais ça va. La sensation jazz est assez groovy. A Hard Road contient de la bonne guitare basse et Iommi chante! Je n’aimais pas vraiment la chanson, le genre de travail lourd et trop long, mais au moins Geezer me garde un peu intéressé. Refrain accrocheur.

Shock Wave commence bien, mais se termine beaucoup plus fort avec un riff impressionnant et lourd. Ce refrain doit disparaître. Air Dance est une chanson tellement étrange. Cool intro lourde, mais voici Don Airey! Profitez de paroles vaguement déprimantes sur les rêves perdus et d’un piano fleuri menant aux styles de guitare de Tony Iommi. Puis quelques secondes de lourd. Et maintenant du jazz avec du synthé space-out! J’ai énormément de respect pour leur courage de le libérer. Ce n’est pas vraiment un sabbat, mais ils l’ont assez aimé. Secoue totalement les choses.

Over To You est l’une de mes préférées. Ils ont oublié de lui enlever le piano d’Airey avant qu’il ne soit trop tard, mais ce n’est pas si mal dans le refrain. J’écoute juste Geezer de toute façon. Cela se termine par un autre fadeout. L’histoire de Breakout: une bande itinérante de joueurs de cuivres et de vent errait dans le studio. Ozzy, Iommi, Geezer et Ward ont perdu connaissance de la drogue et de l’alcool. Airey complotait sur la façon dont il pourrait devenir un membre à part entière de Sabbath pour le prochain album.Le groupe itinérant s’est glissé en portant des perruques Black Sabbath et l’a enregistré, et cela n’a été remarqué que lorsque les lettres et les appels téléphoniques des fans qui venaient d’acheter en colère l’album est arrivé. Je pense que c’est quand même une super chanson. Il a sa propre lourdeur et est tellement inattendu. Encore une fois, je respecte le courage du groupe de sortir ça. C’est une excellente transition vers Swinging the Chain. Cette chanson est assez banale. L’harmonica est ok. Très bon riff d’ouverture. « Comment devrions-nous mettre fin à cela? » « Je ne sais pas, je suppose que nous allons disparaître. »

Cet album est super important, non pas à cause de ce qu’il est mais à cause de ce qui l’a suivi. Le groupe s’est essentiellement séparé et les fragments ont trouvé d’autres musiciens et créé quatre des meilleurs albums de heavy metal de tous les temps. Ne jamais dire mourir! Est la graine à partir de laquelle ces albums ont germé. Ronnie James Dio a apporté une toute nouvelle ambiance à Sabbath et nous a donné Heaven And Hell et Mob Rules. Ozzy a amené Randy Rhoads à un public plus large et ces deux albums sont légendaires. Sans les problèmes et les lacunes perçues de Never Say Die! qui a scellé le destin de Black Sabbath, nous n’avons pas les classiques qui sont si vénérés aujourd’hui. Les chansons sont bien aussi. Certainement mieux que tout ce que Motley Crue n’a jamais sorti. Ne jamais dire mourir! mérite le respect.

Si vous avez traversé tout cela, merci.

Nigel Lancashire: Cartes sur la table, je n’aime pas Ozzy Osbourne. Je ne comprends pas sa popularité, je n’entends pas son talent. Je l’ai vu deux fois au cours de sa carrière et, quand j’ai eu ma troisième chance, j’ai choisi de quitter l’arène avant son arrivée. Donc, clairement, j’ai ruiné mon mystère de meurtre ici; J’ai déjà donné l’intrigue, et vous pourriez deviner qui je vais révéler en tant que tueur de Never Say Die! « .

Seulement, vous pourriez dire que la victime le demandait. Il n’y a pas de fêtes innocentes ici, et alors qu’Ozzy a un alibi, déjà déconnecté mentalement et assis seul dans la salle de bain, chantant les paroles, écrites à la hâte dans le tourbillon, pour chaque chanson comme s’il voulait être ailleurs, Tony Iommi était occupé frappant le cadavre à peine respirant de Sabbath Mk.1 dans la véranda avec un tuyau de plomb gaucher alors que Bill et Geezer l’applaudissaient – rythmiquement bien sûr.

Sérieusement, à quoi pensait Black Sabbath alors que cette courtepointe patchwork d’un album était Frankensteined ensemble? (Question rhétorique au fait; je connais le fond de cet enregistrement et ils ne pensaient pas à grand-chose mais traversaient l’agonie aussi vite qu’ils le pouvaient.) Il y a de bons moments partout Never Say Die! – le problème est qu’ils n’appartiennent pas au même enregistrement. L’album sent le sans but et l’indulgence, essayant de garder tous les membres du groupe heureux tout en ne satisfaisant personne. L’absence totale d’Ozzy des deux dernières chansons du disque raconte l’histoire.

Sur le plan positif, la musicalité est bonne, avec tout le bar Ozzy qui donne une excellente performance, en particulier sur Air Dance qui est le seul morceau ici dont je me sens vraiment impressionné. J’admire même assez la voix de Bill Ward sur Swinging The Chain, faite par nécessité parce que M. Osborne aurait tiré un bouc à ce sujet en raison de l’écriture de la chanson pendant une courte période où il n’était pas dans le groupe (mais soyons francs – c’était un geste enfantin. Enfer, ce n’est pas comme si Ozzy écrivait jamais ce qu’il chante, n’est-ce pas?).

Ne jamais dire mourir! lui-même, et A Hard Road sont les singles évidents et les points forts de l’album en termes d’énergie aussi. Johnny Blade, je suis totalement indifférent, c’est au mieux remplissant. Junior’s Eyes est étrangement vieux pour 1978 et, contrairement à tout le reste, sonne comme un enregistrement live en studio. C’est une autre chose à propos de ce disque; il n’est pas seulement inégal dans les chansons, il est aussi remarquablement inégal dans la qualité d’enregistrement, ajoutant à la sensation désespérée et fragmentaire de tout cela. Shock Wave est bien plus ce que vous attendez de ce groupe, et probablement un soulagement pour les fans de longue date qui écoutent le disque pour la première fois.

Comme mentionné précédemment, Air Dance, avec sa structure et ses touches plus sophistiquées de Don Airey, laisse entrevoir l’avenir au-delà d’Ozzy. C’est la seule chanson, autre que les singles que je connaissais déjà, qui a un impact sur moi. Over To You ”est assez intéressant, des claviers plus sympas et quelque chose qui appartient davantage au Vol. 4 peut-être. Ensuite, c’est une vérification rapide que j’écoute toujours le même album pour le jazz à base de cuivres de Breakout (ce n’est pas Jazz Odyssey mais alors, qu’est-ce que c’est?). Je comprendrais plutôt que c’était plus proche de l’album, mais cet honneur douteux revient à Breaking The Chains, qui ressemble à une chanson classique des Sabs.

Et c’était tout. Sabbath Mk.1 était mort, et la vérité est que personne n’était innocent. Un Dr Dio a été appelé et miraculeusement, le cadavre est revenu à la vie, mais avec des lésions cérébrales et une personnalité très altérée.

Mais à ce stade, Osborne était déjà loin de la scène, du sang sur les mains et disparaissait dans un Blizzard. Je me demande ce qu’il est advenu de lui …?

Mélanie Kyle: L’essentiel sur Never Say Die est que c’est son sabbat en tant que groupe de rock direct. Pas de tristesse et de morosité, pas les sons lourds et la production des quatre premiers disques, Pas la nouvelle direction révolutionnaire de Sabbath Bloody Sabbath, pas la colère du Sabotage. Ils ont tout laissé tomber et ont juste joué de la musique. Est-ce mon record de sabbat préféré? Non, mais mon beau-frère qui a 10 ans de moins que moi l’aime. Un peu l’album du Sabbat pour la foule de la fin des années 70 … c’est la tête et les épaules au-dessus de Foreigner et d’autres groupes de cette époque, mais pour moi vient toujours en dernier dans le catalogue de Sabbath.

Gary Claydon: Le fond est donc bien documenté. Le groupe accélère (littéralement) tête baissée dans les tampons, tant sur le plan créatif que mental et physique. Et ça se voit sur Never Say Die !. Non focalisé, non coordonné avec la production de pistolets à dispersion. Mais est-ce en fait un mauvais album? Voyons maintenant.

Il s’ouvre sur la piste titre, qui est un rocker agréable et est l’une des pistes qui ne souffre pas en raison d’une production trop brillante. En fait, cela donne une qualité optimiste (maintenant il y a un mot que vous n’utilisez pas trop souvent à propos de Sabbath!), Ce qui a également facilité le tour hilarant et maniaque d’Ozzy sur Top Of The Pops. Super truc. Johnny Blade ressemble au titre d’une sorte de bande dessinée de héros pour adolescents ou d’une création de Gerry Anderson, vous savez, comme Joe 90, ce genre de chose. Et la piste elle-même servirait bien de musique de titre, en particulier avec les claviers d’ouverture et le refrain glorieusement naff.

Ensuite, mon morceau préféré de l’album et une chance pour la section rythmique de se mettre au groove. Junior’s Eyes oscille positivement par endroits et est la meilleure voix d’Ozzy ici. C’est à partir d’ici que les problèmes commencent pour moi. Hard Road et Shock Wave auraient pu être des hard-rockers percutants, mais la production de mauvaises herbes les transforme en des bosses à mi-chemin, le premier avec des nuances de pavot ainsi que la seule incidence documentée de Tony Iommi chantant des choeurs! Le reste de l’album sent pour moi un remplissage sans direction. Je sais que beaucoup de gens décrivent Air Dance comme expérimental mais à mes oreilles, c’est juste du noodling proggy / jazzy. Breakout est inutile et le plus proche a une valeur de nouveauté en raison de la voix de Bill Ward, mais pas grand-chose d’autre.

Dans l’ensemble, ne dites jamais mourir! est un album qui n’est qu’à moitié aussi bon qu’il aurait pu l’être mais qui n’est pas à moitié aussi mauvais que certains le prétendent.

John Davidson: C’était mon choix pour réévaluer et pour être honnête, mon point de vue n’a pas vraiment changé depuis la sortie. Ce n’est pas leur meilleur, mais ce n’est en aucun cas la dinde que les critiques ont peinte.

Au cours des quatre derniers albums, Sabbath avait expérimenté différents styles et sons et Never Say Die! poursuit cette tendance. C’est dommage qu’il souffre d’une si mauvaise production partout. L’écriture de chansons, certainement dans les deux premiers tiers de l’album, est très forte et même si elle s’effrite plutôt vers la fin, elle agit comme une métaphore parfaite pour la direction du groupe original dans son ensemble.

Leur séparation ultérieure a donné naissance à deux excellents albums dans la sortie solo d’Ozzy, Blizzard Of Oz et l’injection de Black Sabbath de Rainbows colorés dans Heaven & Hell, mais le reste des années 80 était moins gentil avec M. Iommi et le gang alors qu’ils luttaient pour s’adapter à la sensibilité de une génération MTV.

En 1978, Sabbath était (avec Zep) considéré comme la vieille garde et dépassait largement son apogée avec des groupes plus jeunes comme Van Halen mordillant leurs talons et en vérité, ils étaient dans un état désolant entre la drogue, le souffle et la colère. Dans cet esprit, c’est un miracle que cela ait été fait, et encore moins qu’il contient plus de 30 minutes de rock classique de premier ordre.

C’était le premier album de Black Sabbath que j’ai acheté neuf à sa sortie. J’avais déjà exploré une grande partie de leur arrière-catalogue et préféré leur sortie plus proggy / metal plus tard aux sons bluesy doom chargés de leurs trois premiers albums. Donc, avec cela à l’esprit – comment Never Say Die! résister à l’épreuve du temps?

Tout d’abord, tuons l’éléphant dans la pièce. La production et le mixage sont médiocres selon tout le monde, mais un ajustement terrible pour Black Sabbath. Pour un groupe qui a sifflé les profondeurs sonores pour produire des riffs monstrueusement puissants, c’est une affaire mince et reedy et ils ressemblent plus à Judas Priest qu’au Black Sabbath du passé. Deuxièmement – et connexes – les guitares d’Iommi sont fortement déformées et éclaboussent les chansons plutôt que de planer et de rugir comme elles l’ont fait sur d’autres albums.

En écoutant leurs autres albums, je ne peux que me demander à quel point Never Say Die est bon! aurait été s’ils avaient réussi à recréer le son de Technical Ecstasy où bien que les chansons soient plus faibles, le son était net et moderne mais avait encore de la viande.

Avec l’écriture plus forte qu’elle ne l’était sur Technical Ecstasy, je pense que cet album résiste bien au Vol. 4 et Sabotage même s’il n’atteint pas les sommets constants de Sabbath Bloody Sabbath ou Masters Of Reality.

Le seul gagnant de cet album est Bill Ward, car sa batterie brille vraiment – nous allons dessiner un voile poli sur son chant sur Swinging The Chain – et les structures de chansons légèrement plus jazzées lui permettent d’afficher un niveau de finesse qui n’était pas toujours apparent. sur leurs premiers albums.

Hors des blocs:

Never Say Die offre une dalle traditionnelle de métal lourd à la vitesse supérieure – pas aussi efficace pour souffler les toiles d’araignée que Back Street Kids ou Neon Knights, mais un départ décent néanmoins.

Johnny Blade raconte l’histoire d’un jeune voyou de la rue, un sujet d’actualité à la fin des années 1970, alors que les punks et les gangs de rue menaçaient l’établissement et honoraient nos écrans de télévision à parts égales. Musicalement, il s’ouvre sur le genre de claviers auxquels vous vous attendez à entendre parler Vincent Price avant que la batterie de Bill Ward ne se joigne à vous et que la chanson ne commence. J’adore le rythme de cette chanson – la batterie est presque l’instrument principal, les guitares fournissant une structure de soutien et Ozzy se lamentant sur la mélodie. Si le riff était dans un registre inférieur, la batterie fusionnerait avec lui – c’est donc l’une de ces chansons qui bénéficie du mixage un peu chancelant. Lorsque le solo de guitare arrive vers la fin de la chanson, il couine et pleure plutôt que rugissant – mais cela fonctionne bien pour la chanson.

Junior’s Eyes se lance tout de suite avec une intro rythmique de batterie et de basse qui nous amène à hocher la tête dans la chanson. La superposition et l’interaction de la voix d’Ozzy et des guitares de Tony est une leçon d’objet sur la façon de structurer la musique rock et pourquoi je la préfère presque toujours lorsque le guitariste n’est pas le chanteur. C’est la meilleure chanson de l’album et celle qui montre le sabbat expérimentant la formule et inventant les marchandises.

Hard Road nous ramène à un rocker traditionnel à mi-chemin. Ce n’est pas une mauvaise chanson, mais la production mince et les sons de guitare rauques lui volent le genre de Sabbath de gravité tonitruante apporté à leur sortie du début des années 70. Du côté positif, vous pouvez au moins entendre la ligne de basse roulante de Geezer sur celui-ci et les courtes expositions solo de Tony Iommi ont toujours le cadeau.

Shockwave est le premier sabbat lyrique – avec ses images apocalyptiques, sa paranoïa et ses forces obscures d’un autre monde, mais ce sont les guitares qui composent les chansons. Luxuriante avec des superpositions qui bourdonnent et grincent, c’est le solo déchiqueté qui fait de cette chanson un favori personnel.

Air Dance est une chanson d’un genre différent. Ce n’est pas souvent que vous voulez décrire une chanson de Black Sabbath magnifique, mais celle-ci l’est. Il y a autant de rêverie que de mélancolie dans les paroles et la musique correspond parfaitement au ton – soulevé par les claviers flottants de Don Aireys, un excellent solo de guitare et certains des chants les plus délicats d’Ozzy.

Over To You est une étrange combinaison – elle commence par un groove traditionnel de doomy Sabbath avant de s’ouvrir sur une section centrale plus légère, puis revient au son plus métallique du reste de l’album à la fin. La guitare de Tony sonne comme une meuleuse d’angle provoquant des étincelles sur la voix pendant la fermeture et elle continue un peu trop longtemps mais son remplissage d’album raisonnable.

Breakout est à peu près aussi anti-sabbat qu’une chanson peut l’être. Une section de cor fournit la mélodie et il y a un solo de saxophone. C’est presque comme si Bill Ward était arrivé au studio un jour avec le mauvais groupe et avait décidé d’enregistrer quelque chose par lui-même.

Si Ozzy était sorti de son souffle et avait réellement chanté dessus Swinging The Chain n’aurait pas semblé déplacé sur Sabotage. Ce n’est pas une mauvaise chanson, mais le mixage est horrible, même par rapport aux normes peu élevées de cet album, et Bill Ward n’a tout simplement pas la voix pour porter l’air.

Autrefois, quand une cassette C90 était le seul moyen d’écouter de la musique en déplacement, j’ai enregistré Never Say Die! jusqu’à Air Dance, a ajouté Back Street Kids et Dirty Women de Technical Ecstasy et m’a créé un meilleur album de 45 minutes (qui pourrait être injuste pour Technical Ecstasy mais pas beaucoup).

Comme mon premier album de Sabbat Never Say Die! signifie beaucoup pour moi et même si je suis probablement généreux, je pense que cela vaut un 8/10.

Neil Immerz: Je l’ai écouté récemment pour la première fois sans l’avoir entendu auparavant. Bien qu’il manque la lourdeur des versions antérieures de Sabbath, il y a des moments où le groupe brille toujours. Ne jamais dire mourir! est bien sûr un banger total d’une piste, mais des chansons comme Breakout et Shock Wave apportent un autre type de lourdeur au son du Sabbat. Swinging The Chain était une piste hors concours pour moi car Bill a chanté dessus, au lieu d’Ozzy et il fait du bon travail aussi.

J’aime l’ajout de claviers sur l’album qui montre que le groupe n’a pas peur d’ajouter plus de textures et de couches à leur son. Cela peut prendre quelques auditions pour vraiment comprendre dans son ensemble, mais cela vaut votre patience.

Roland Bearne: Lorsque vous entendez le mythe négatif qui entoure cette version, vous serez tenté de penser que c’est une dinde absolue. Je pense que ce n’est vraiment pas le cas. Ce n’est pas un Sabbat de 24 carats et le son (reconnu par Sir Tone) manque un peu de punch, mais il n’y a rien de mal à jouer! Je ne sais pas vraiment combien de temps cela a pris ou combien de « chirurgie » en studio a été nécessaire pour tout assembler, mais cela ne semble pas comme si Iommi et Butler étaient à court d’idées et il y a beaucoup à titiller le palais du Sabbat.

En plus de l’évidence, j’aime vraiment la bizarrerie d’Air Dance, la tête hoche la simplicité de Over To You et Bill Ward fait en effet un bon travail sur Swinging The Chain, en fait une grande ovation à Bill tout au long de la réalité, son jeu de batterie sonne terriblement . Pas l’album Sabs que j’atteindrai nécessairement, mais la douleur et la négativité entourant sa genèse nuisent à un album vraiment très décent. Comme le disait Len Goodman dans Strictly Come Dancing: « Seveeeern! »

Chris Webb: En fait, j’aime vraiment cet album, il est assez différent de tout ce qui se trouve dans leur catalogue. La piste du titre uptempo pointe en quelque sorte dans la direction que Sabbath prendrait avec Dio, et la direction qu’Ozzy prendrait dans sa carrière solo.

Il y a un certain nombre d’excellentes pistes ici (la chanson titre, Johnny Blade, A Hard Road … le solo sur Junior’s Eyes est génial, et Air Dance et Breakout sont des départs complets.) Je pense que le plus gros obstacle à surmonter pour apprécier cet album, c’est qu’il ne ressemble pas vraiment à un album de Sabbat.

Et pour mémoire, les quatre accords d’ouverture de cet album me rappellent toujours The Boys Are Back in Town (clé différente je pense, mais même modèle d’accord, mêmes notes entières).

Carl Black: L’album classique le moins écouté de Black Sabbath. C’est un excellent choix. La première chose à noter à propos de ce disque est les belles performances des quatre membres originaux. Je sais qu’il y a eu des problèmes au moulin, mais la musicalité ne peut être niée.

J’ai écouté la chanson titre le plus de cette offre, mais elle m’a pris au dépourvu avec le riff d’ouverture au son joyeux. Cela m’a rappelé The Boys Are Back in Town.

Nous obtenons un peu d’expérimentation et c’était concentré sur le dos dans la journée. Cependant, sous tout le jazz et la tromperie sonore filaire, vous avez la formule de base et très appréciée, Black Sabbath. Un riff définissant le métal, des remplissages de batterie fous, des basses entraînantes et la voix classique d’Ozzy. À l’époque, le groupe avait peut-être besoin d’éclater, mais pour l’instant, les ingrédients standard qui composent un album de Black Sabbath sont délicieux.

Jonathan Novajosky: J’ai vu beaucoup de listes qui classent Never Say Die comme le pire album de Sabbath, mais est-ce vraiment si terrible? Je ne le pense pas pour la plupart. C’est vrai, je trouve que la plupart des chansons sont au mieux assez moyennes. Junior’s Eyes et le titre sont suffisamment décents pour mériter l’attention, et j’aime vraiment A Hard Road. C’est semi-accrocheur et rien de spectaculaire, mais je pense que Ozzy sonne bien sur la piste.

Malheureusement, il est difficile de dire que cet album fait beaucoup pour obtenir plus qu’un « meh » de moi. Breakout est intéressant mais se sent trop à sa place – et je suis généralement tout pour mélanger les choses. Changements sur le vol. 4 fonctionne, cela ne fonctionne pas. Et Swinging The Chain? « Tout simplement horrible. Dans l’ensemble, il y a à peine assez pour apporter du plaisir à Never Say Die !, mais la plupart ne ressentiront pas le besoin de parcourir les pistes les plus faibles quand il y a beaucoup d’autres albums de Sabbath là-bas. 6 /dix

Tony Woods: J’ai toujours adoré cet album. Obtient beaucoup trop de critiques. Pas le plus grand album de Sabbath mais certainement pas le pire. C’est intéressant et des morceaux comme Air Dance, Breakout et Swinging The Chain montrent juste une certaine diversité. Never Say Die, Johnny Blade et Junior’s Eyes ne sont que d’excellents morceaux. Je suppose que vous devez également prendre en compte ce qui se passait dans la musique au moment où cet album a été réalisé.

Gerry Ranson: Super album. Je trouve étrange que les gens ignorent cela et l’extase technique après les six premiers. Iommi n’était rien sinon un écrivain inventif et il proposait toujours clairement de grandes idées nouvelles ici. Je juge chaque album de Sabs selon ses propres termes, et c’est juste là-haut (bien qu’il puisse peut-être contenir un remix et un remaster).

Alexander Taylor: un de mes albums de Sabbat préférés, il est beau et sombre. Des chansons comme Johnny Blade et Hard Road sont superbes, et la musculature est de premier ordre, montrant vraiment les morceaux de jazz du groupe. De nos jours Never Say Die! se joue à la radio et même Iommi aime ça. Autant j’aime toutes les autres formations du Sabbat, il y avait quelque chose de spécial dans la programmation originale.

Brian Anderson: J’adore le pain, moi, que ce soit marron, blanc, grenier, quoi que ce soit vraiment, tout est miam. Donc j’adore généralement les sandwichs, mais il y a une garniture étrange qui transforme une bonne collation en une mauvaise. Le thon par exemple, beurk!

L’extase technique et le paradis et l’enfer sont du pain, ne peuvent pas en avoir assez et pourraient en vivre pour toujours. Never Say Die aurait pu être la garniture de sandwich parfaite, peut-être du BLT, de la mayonnaise au poulet ou ma salée de fromage préférée. Au lieu de cela, on nous a donné du thon. Je n’aime pas le thon, moi.

James Last: Bien que je convienne que la cohérence ne correspond pas à leurs six premiers albums ou au paradis et à l’enfer, il y a beaucoup de bonnes choses là-bas. Le groupe changeait, il ne fait aucun doute que ce n’était pas le même sabbat, mais au mieux, c’était tout aussi bon. Vous devez vous demander s’il aurait eu le même collage critique s’il avait été fait par un groupe plus récent.

Andrew Williams: Il semble que j’ai passé la majeure partie de ma vie adulte à essayer de convaincre les autres fans de rock des mérites de Zep’s Presence et Sabbath’s Never Say Die, deux albums que j’adore absolument et que la plupart des gens détestent (même les critiques de rock). Ne jamais dire mourir! est dans la position malheureuse de ne pas être l’un des six premiers albums de Sabbat en or massif et d’avoir une production très mince et très mince (le remastering fait peu de différence, semble-t-il). À la fin du mandat d’Ozzy avec le groupe, il est radié. Grosse erreur, ses chansons sont sanglantes et pleines de super riffs. J’exhorte tous à recommencer.

Keith Jenkin: La piste de titre est un tueur et bien que ce ne soit pas un clunker total, il était évident dès le premier jour pour moi qu’il n’y avait rien d’autre ici pour déranger les futurs compilateurs « Best-Of ».

Jeff Tweeter: Un de mes albums préférés de Sabbath – et férocement déformé par le groupe et les médias musicaux pour correspondre au récit de conneries selon lequel cet album était les cendres dont le phénix est sorti avec Heaven And Hell et Blizzard Of Ozz. Never Say Die a un jus créatif tueur qui coule dans ses sillons. Junior’s Eyes et Air Dance en sont des exemples. Et dans Johnny Blade, quand Ozzy livre la ligne « … Et sa toile c’est la ville la nuit » – c’est tellement parfaitement menaçant! Over To You et Shockwave sont également des joyaux tueurs et négligés.

J’ai toujours pensé que Never Say Die a compensé tout ce qui n’allait pas avec le précédent album Technical Ecstasy. Pour cet auditeur et passionné du sabbat, c’est probablement mon 4ème favori de l’ère Ozzy des années 70. Cela dit, j’ai tendance à transmettre Swinging The Chain, sans manquer de respect à la voix de Bill Ward – cela semble juste comme une charge; et Hard Road est juste un peu trop … gai peut-être? Mais dans l’ensemble, c’est définitivement un album outsider triomphant (surtout), et l’écouter est toujours un peu un événement pour moi!

Mark Fletcher: Comme dit plus tôt, c’est un excellent album qui s’améliore avec l’âge à chaque écoute. L’éléphant dans la pièce est-ce que ce n’était pas assez le sabbat, ce n’était pas le destin et la tristesse que nous aimions et attendions tous?

Mike Knoop: Ayant grandi dans la ceinture biblique du nord du Texas, j’avais trop peur pour mon âme d’écouter beaucoup de Black Sabbath la première fois, donc je n’y suis entré que 30 ans et plus après les faits. Mise à jour: l’âme va bien.

Ne jamais dire mourir! va bien aussi. Pour moi, c’est certainement l’un des albums les plus intrigants de l’ère Ozzy, avec des trucs qu’ils faisaient rarement – ce qui, je suppose, pour de nombreux fans (et Ozzy lui-même) était le problème. La chanson-titre et A Hard Road sont des hymnes singuliers optimistes qui étaient des agrafes des répertoires d’autres groupes, mais pas de Sabbath. Johnny Blade et Shock Wave sont des rockers de Sabbat plus typiques, mais toujours rien que vous attribueriez à un tas de paresseux lapidés sur des canapés.

Ironiquement, je ne peux pas obtenir assez de deux chansons qu’Ozzy détestait: le fantastique fantastique instrumentale Breakout avec le solo de saxophone skronking et le narquois, Snarly Breaking The Chains, chanté par Bill Ward qui est rythmé par un cri qui fait honte à Ozzman. .

Air Dance est probablement la plus belle chanson qu’ils aient écrite depuis le retour tout aussi mélancolique de Planet Caravan sur Paranoid. C’est une vitrine prog spectaculaire mais des horloges en moins de 5 1/2 minutes. Journeyman Don Airey améliore considérablement la chanson avec ses claviers, de même avec Over To You et Junior’s Eyes.

Bien sûr, il est probablement utile que je ne les ai pas vus vivre à l’époque quand ils se faisaient sonner brutalement par leur groupe d’ouverture de whippersnapper, Van Halen. Mais strictement en tant qu’album, je l’ai mis au # 4 ou au # 5 du panthéon de l’ère Ozzy. (J’aime aussi beaucoup l’ecstasy technique, donc ils cherchent constamment à se positionner.

Mark Veitch: Some albums require pages of analysis and some can be summed up in one word. The appropriate word for Never Say Die! would be ‘shite’.

Billy Master: Always been a favourite of mine despite all the derision that it has received. Although it is well documented that all was not well in the camp, as was subsequently proved. I thought that this was a brave move. So many bands get trapped by their own sound and are not allowed to deviate from it. Nowhere near as heavy as earlier albums and not Iommis best guitar sound. They still managed, for me, two top ten Sabbath tracks (Junior’s Eyes and Johnny Blade). We now know that they had at least one more top draw album in them (Heaven And Hell), but what Iommi did with the brand name thereafter was often dreadful. Saw them on this tour too and they were excellent. In conclusion all I can suggest is that those fans that expected Master Of Reality, Vol. 4, Paranoid, etc, go and play those albums. Judge this on its own merits (of which there are many).

Randy Banner: The original Ozzy-era Sabbath can be divided into two distinct periods: Black Sabbath through Vol. 4 (predominately straightforward heavy metal), and Sabbath Bloody Sabbath through Never Say Die (marked by increased experimentation and less reliance on their signature doom metal sound).

That experimentation, in my estimation, reached its peak with Sabotage. Never Say Die! finds the band returning to its metal roots while still keeping a toe or two dipped into the waters of experimentation. The title track is a straight-ahead rocker (and coincidentally or not, my least favourite song on the album) while Johnny Blade, Air Dance, and Breakout indulge in much more embellishment.

The opening riff of Shock Wave is straight fire; some less thin production on that guitar would have benefitted the song greatly. This and Junior’s Eyes are two of my favourites on this album, along with the (unfairly) much-maligned Swinging The Chain. Bill Ward will never surpass Ozzy as a vocalist, but this song is not as bad as the naysayers would have us believe. I actually prefer it to It’s Alright. In summation, while Never Say Die! is a far cry from Sabbath’s best album, I can certainly think of a lot worse ways to spend 45 minutes. 7/10

Bill Griffin: The first side is as good as anything in their catalog, especially the last three tracks. The second side is a haphazard affair but not surprising considering the internal troubles they were going through, the fact that much of the material was written for Dave Walker to sing and Ozzy refused to redo them which resulted in instrumentals and Bill singing. It still has a few great tracks and none of it is unlistenable to my ears (as opposed to Born Again, which, no matter how many times I try, remains completely unlistenable). I am equally as likely to play this album for a fix as I am any of the other Ozzy-era albums.

Elad Winberg: I really like this album and Technical Ecstasy! Both are so unique and interesting, and both have some of Ozzy’s best vocal deliveries ever! However, unlike Technical Ecstasy, Never Say Die is inconsistent, and after a brilliant side A, you have some awful songs on Side B, but also good tracks like Air Dance and Swinging The Chain with Bill Ward on vocals. Overall it’s a decent album, not their best, but certainly not their worst. I’ll give it a 7.6 out of 10

Final Score: 6.7⁄10 (152 votes cast, with a total score of 1019)

Join the Album Of The Week Club on Facebook to join in. The history of rock, one album at a time.