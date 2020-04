New Order créera ce vendredi un concert de streaming en direct

Sans aucun doute en ce moment, les concerts en ligne sont la solution pour tous ceux qui aiment la musique à rester sains d’esprit ces jours où les festivals et les spectacles sont annulés ou reportés par la pandémie dans le monde en raison du coronavirus. De nombreux groupes que nous aimons et admirons donnent des performances à distance et d’autres ont décidé de mettre sur Internet des concerts légendaires, comme New Order le fera.

Il s’avère que le groupe qui est né des cendres de Joy Division, a annoncé que vendredi prochain, le 17 avril, il diffusera le concert qu’ils ont donné en 2017 dans le cadre du Festival international de Manchester. Cette année-là, ils ont présenté un spectacle intitulé New Order + Liam Gillick, où Les icônes électro-pop ont collaboré avec ce grand artiste britannique dans un spectacle immersif visuellement époustouflant, Ils ont travaillé main dans la main pour monter une scène jamais vue auparavant dans leurs concerts, où ils ont mélangé leurs plus grands succès avec une mise en scène.

Comme s’il ne suffisait pas d’avoir Liam Gillick pour monter ce spectacle et curieusement, New Order a enregistré cette présentation dans les studios Old Granada de Manchester, exactement le même endroit où Joy Division a fait ses débuts à la télévision en 1978 dans l’émission So It Goes de Tony Wilson, où ils ont joué certaines de leurs chansons les plus légendaires comme “Shadowplay”. Comme vous le verrez, ce concert était assez spécial.

Cette année, New Order avait prévu une énorme tournée aux États-Unis avec les Pet Shop Boys eux-mêmesBien que, grâce à la pandémie qui a éclaté, elle ait dû être reportée jusqu’à nouvel ordre. De toute façon Avec la première de ce concert, nous aurons la chance de voir un spectacle unique et donc de nous rappeler pourquoi nous aimons complètement ce bandota..

N’oubliez pas que Cette émission New Order sera diffusée le vendredi 17 avril prochain, à compter de 13 h 30. (Heure du centre du Mexique) via la chaîne YouTube du Festival international de Manchester. Mais pendant que ce jour arrive, voici un avant-goût de ce que vous pouvez voir lors du concert du légendaire groupe de Manchester: