New Order et Pet Shop Boys annoncent une tournée

New Order et Pet Shop Boys ont annoncé une tournée en tête d’affiche. Les légendes des années 80 ont pris la route ensemble lors de la tournée Unity en septembre, en commençant par un spectacle au Budweiser Stage de Toronto. Consultez la liste complète des dates de co-tête d’affiche ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

La dernière sortie de New Order, l’album live (incroyablement titré) ∑ (No, 12k, Lg, 17Mif) New Order + Liam Gillick: Donc ça va .., sorti l’année dernière. Leur dernier album studio, Music Complete, a été publié en 2015. Pet Shop Boys a sorti son 14e album Hotspot le mois dernier.

Lisez la liste «Les 200 meilleurs albums des années 80».

New Order et Pet Shop Boys:

09-05 Toronto, Ontario – Budweiser Stage

09-09 Boston, MA – Rockland Trust Bank Pavilion

09-11 Philadelphie, PA – Pavillon TD au Mann

09-12 New York, NY – Madion Square Garden

09-15 Columbia, MD – Pavillon Merriweather Post

09-18 Chicago, IL – Huntington Bank Pavilion à Northerly Island

09-20 Minneapolis, MN – Armurerie

09-24 Vancouver, Colombie-Britannique – Rogers Arena

09-26 George, WA – Amphithéâtre Gorge

09-30 San Francisco, Californie – Chase Center

10-02 Los Angeles, Californie – Hollywood Bowl

.