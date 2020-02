New Order et Pet Shop Boys feront une tournée ensemble en Amérique du Nord!

Nous vivons sans aucun doute un moment merveilleux pour voir nos groupes légendaires préférés, enfin presque tous (vous savez de qui parle Oasis). Mais en général, nous pouvons dire que nous avons eu la chance de voir tous ces groupes que nous n’aurions jamais pensé avoir à Mexico, Comme c’est le cas avec New Order et les Pet Shop Boys maintenant, pouvez-vous imaginer avoir les deux groupes sur la même scène? Eh bien, arrêtez de penser à comment ce serait parce que maintenant ce sera une réalité.

Il s’avère que Le duo électronique formé par Neil Tennant et Chris Lowe avec le groupe de Manchester commandé par Bernard Sumner et Stephen Morris a décidé d’unir ses forces pour organiser une tournée qui est sans aucun doute le rêve de tout fan de musique.. La tournée s’appellera The Unity Tour et sera la première fois que deux des meilleurs groupes des années 80 en Angleterre joueront ensemble au même endroit.

La tournée de 11 spectacles débutera le 5 septembre à Toronto et promet également des arrêts à Boston, Vancouver, New York, Chicago et San Francisco avant de terminer un énorme concert au Hollywood Bowl de Los Angeles le 2 octobre. S’ils viennent de Gabacho ou qu’ils vont contourner ces dates là-bas, ils peuvent acheter leurs billets ici. Ensuite, nous vous laissons terminer les dates de cette tournée de Pet Shop Boys et New Order:

5 septembre 2020 à Toronto, Ontario

9 septembre 2020 à Boston, Massachusetts

11 septembre 2020 à Philadelphie, Pennsylvanie

12 septembre 2020 à New York, New York

15 septembre 2020 à Columbia, Maryland

18 septembre 2020 à Chicago, Illiniois

20 septembre 2020 à Minneapolis, Minnesota

24 septembre 2020 à Vancouver, Colombie-Britannique

26 septembre 2020 à George, Washington

30 septembre 2020 à San Francisco, Californie

2 octobre 2020 à Los Angeles, Californie

La dernière fois que New Order s’est rendu à Mexico était l’une des têtes d’affiche de l’édition 2018 de Crown Capital, où ils ont joué tous les succès comme “Blue Monday” et “Bizarre Love Triangle” avec l’hommage bien connu qu’ils rendent à Ian Curtis et Joy Division. Pour sa part Les Pet Shop Boys ont grondé le Palais des Sports en octobre 2017 alors que la capitale chilienne se remettait encore du terrible tremblement de terre du 19 septembre de la même année – et à la date chaotique qui coïncidait avec U2 et Noel Gallagher au Foro Sol.

Pouvez-vous imaginer qu’ils vous encourageront à apporter cette visite? Ce serait certainement un plaisir de voir les deux groupes sur la même scène (comme Blondie et Garbage l’ont fait il y a quelques années) et ainsi nous pourrions réaliser un énorme rêve des années 80. Nous traversons les chonguitos pour qu’ils se retrouvent au Mexique, ou déjà d’avion que certains d’entre eux viennent donner un spectacle ici.