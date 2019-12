New York aura le premier musée hip hop au monde

New York a été l'une des villes qui ont vu la naissance de certains des meilleurs représentants du hip hop de l'histoire. Des noms comme The Notorious B.I.G., Jay-Z, Nas, Mos Def, 50 Cent et même le collectif Wu-Tan Clan n'étaient que quelques-uns qui ont forgé leur style dans les rues de gratte-ciel de la ville. Pendant des années, on a parlé de l'énorme héritage qu'ils ont tous laissé, mais il n'y a aucun endroit où vous pouvez en apprendre et en savoir plus sur tous ces précurseurs, Heureusement pour les amoureux de ce genre, dans quelques années il y aura un musée exclusif.

Tout comme le Rock and Roll Hall of Fame Museum existe déjà à Cleveland, L'État de New York a annoncé qu'il donnerait 3,5 millions de dollars pour commencer la construction du premier musée hip-hop de l'histoire. Selon le New York Post, Le Universal Hip Hop Museum ouvrira ses portes en octobre 2023 à l'endroit où tout ce mouvement est né, le genre et la culture qui l'entourent, le sud du Bronx.

Le directeur du musée, Rocky Bucano, Il a déclaré que ce projet devait être l'un des principaux moteurs de la renaissance du quartier populaire et a également précisé que cet espace «ce sera du peuple et pour le peuple ». Et si vous vous demandez, que voyez-vous ici? Eh bien, la réponse est très simple. Selon ce que Bucano lui-même a mentionné pour cette source, Il y aura des expositions qui iront des années 70 à nos jours et raconteront l'histoire des plus illustres personnages de graffitis, DJs, break dancers et MCs.

Jusqu'au moment, Deux des partenaires du musée ne sont ni plus ni moins que les rappeurs LL Cool J et Nas, qui ont également contribué avec leur grain de sable (et quelques milliers de dollars) à réaliser ce rêve de tous les amateurs de hip hop.