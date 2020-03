Niall Horan et Fletcher affrontent «l’amant» de Taylor Swift

Niall Horan et Fletcher viennent de sortir une reprise dramatique de la chanson à succès de Taylor Swift “Lover”, transformant le morceau country-folk introspectif en un duo captivant de ballades puissantes. La chanson, sortie plus tôt aujourd’hui exclusivement sur Spotify, a été enregistrée aux Air Studios London pour une Séance Spotify Singles.

L’ancien membre de One Direction commence «Lover» dans la même veine que celle qui avait été enregistrée à l’origine – lente, régulière et mélancolique. La compagne d’étiquette de Horan, Fletcher, arrive à la marque 1:20, offrant un soupçon de country twang dans sa formidable voix. Au moment où les deux chanteurs joignent leurs forces lors du refrain, la chanson est un hymne chargé d’émotions, avec des guitares électriques, des claviers et des tambours réverbérants.

“C’est agréable de sortir de la zone de confort et d’essayer quelque chose de différent”, a déclaré Horan dans un communiqué publié plus tôt dans la journée par Rolling Stone. «Quand il s’agissait de décider quelle chanson j’allais faire, il n’y avait qu’une seule option pour moi. ‘Lover’ est l’une de mes chansons préférées que j’ai entendue depuis longtemps et Taylor est un bon ami. Espérons qu’elle aime ça. “

L’admiration était réciproque: Swift a offert son approbation ce matin sur Instagram Stories, déclarant: «C’est absolument stupéfiant».

Ce n’est pas la première fois que la piste titre du dernier album de Swift est jouée en duo. En novembre, Swift a publié un version remixée de la chanson avec de nouvelles instrumentations et des chants invités de Shawn Mendes. Une semaine plus tard, l’auteur-compositeur «Shake It Off» a sorti une autre version, «Lover (First Dance Remix)», qui proposait un arrangement romantique et orchestral de la chanson.

Super journée d’enregistrement d’une version live de no judgement et d’une reprise de Lover par la charmante @ taylorswift13 pour les sessions de célibataires @Spotify https://t.co/prRCQITE1i pic.twitter.com/agLd5rMtge

– Niall Horan (@NiallOfficial) 4 mars 2020

‘Lover’, qui figurait parmi les 10 meilleurs titres dans plusieurs pays, a été nommé parmi les meilleures chansons de 2019 dans plus d’une douzaine de listes de fin d’année, tandis qu’il a été nominé pour la chanson de l’année lors des 62e Grammy Awards annuels.

Pour la session Spotify, Horan a également interprété sa chanson «No Judgment», le troisième single de son deuxième album à venir, Heartbreak Weather, qui sortira le 13 mars.

Précommandez Heartbreak Weather ici.