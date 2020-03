Niall Horan publie «Heartbreak Weather» et partage une nouvelle vidéo

En une semaine de nouvelles autrement sombres, Niall Horan a égayé tout le monde vendredi en sortant son deuxième album très attendu, Heartbreak Weather, ainsi qu’une vidéo ludique pour l’irrésistible titre.

L’ancien chanteur de One Direction, qui vient de conclure une semaine de résidence sur The Late Late Show With James Corden, a également annoncé des dates d’été supplémentaires pour sa vaste tournée nord-américaine.

La vidéo de «Heartbreak Weather» met en scène à juste titre Horan en tant que météorologue amoureux. Les scènes de la salle de presse sur le thème vintage se sentent comme un match parfait pour le morceau optimiste, qui offre un peu de nostalgie pop des années 80. Le quatrième single de Heartbreak Weather fait suite au rebondissant ‘No Judgment’, à la ballade ‘Put A Little Love On Me’ et au rock-teinté ‘Nice To Meet Ya’, qui a rassemblé plus de 300 millions de streams mondiaux depuis sa sortie en octobre.

Le mélange éclectique de singles reflète la gamme de Heartbreak Weather, qui offre un mélange de pop moderne, de rock optimiste, de folk réfléchissant, avec une pincée de grooves vintage.

“Heartbreak Weather est presque un album concept”, a expliqué Horan dans un communiqué de presse aujourd’hui. «Je voulais écrire ces chansons du début d’une relation jusqu’à la fin – et de différents côtés – au lieu que chaque chanson soit assez triste et me parle. Parce que lorsque vous traversez une rupture, ce n’est pas toujours triste. “

En plus de sa résidence sur James Corden, qui comprenait de multiples performances live et, bien sûr, une apparition sur Carpool Karaoke, Horan a marqué un spot invité musical convoité sur Saturday Night Live en décembre.

La prochaine tournée de Horan «Nice To Meet Ya», qui débutera le 20 avril, marque la plus grande sortie nord-américaine de l’artiste à ce jour. La première étape, jusqu’en mai, comprendra des invités très spéciaux Lewis Capaldi et FLETCHER – avec qui Horan vient d’enregistrer une reprise de «Lover» de Taylor Swift pour une Séance Spotify Singles. Ses nouvelles dates annoncées en juillet et août mettront en vedette l’invité spécial Sam Fischer.

Heartbreak Weather fait suite aux débuts de Horan en 2017, le folk-poppy Flicker, qui a non seulement culminé au n ° 1 sur le Billboard 200 mais aussi sur les palmarès des albums au Canada et en Irlande natale de l’artiste, entre autres territoires. Flicker a produit des singles à succès tels que «Slow Hands» et «This Town».

Heartbreak Weather est disponible dès maintenant et peut être acheté ici.

Honda Civic Tour présente Niall Horan: Nice to Meet Ya Tour – Dates en Amérique du Nord

Avec les invités spéciaux Lewis Capaldi et FLETCHER:

20 avril – Nashville, TN – Bridgestone Arena

22 avril – Atlanta, GA – State Farm Arena

24 avril – Sunrise, FL – BB&T Center

25 avril – Orlando, Floride – Amway Center

27 avril – Washington, DC – Capital One Arena

29 avril – Brooklyn, NY – Barclays Center

1er mai – Uncasville, CT – Mohegan Sun Arena

2 mai – Philadelphie, Pennsylvanie – Wells Fargo Center

6 mai – Toronto, ON – Aréna Banque Scotia

8 mai – Columbus, OH – Schottenstein Center

9 mai – Rosemont, IL – Allstate Arena

11 mai – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

13 mai – Tulsa, OK – BOK Center

15 mai – Glendale, AZ – Gila River Arena

16 mai – Las Vegas, NV – MGM Garden Arena

18 mai – Inglewood, Californie – Le Forum

20 mai – San Jose, Californie – SAP Center à San Jose

Avec l’invité spécial Sam Fischer:

9 juillet – Charlotte, Caroline du Nord – Amphithéâtre de la Charlotte Metro Credit Union

11 juillet – Orange Beach, AL – L’amphithéâtre du quai

12 juillet – The Woodlands, TX – Pavillon Cynthia Woods Mitchell présenté par Huntsman

14 juillet – Dallas, TX – Dos Equis Pavilion

16 juillet – Kansas City, MO – Starlight Theatre

18 juillet – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center

19 juillet – Canandaigua, NY – Constellation Brands – Marvin Sands Performing Arts Center

21 juillet – Raleigh, Caroline du Nord – Amphithéâtre Red Hat

23 juillet – Mansfield, MA – Xfinity Center

24 juillet – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

26 juillet – Rochester Hills, MI – Amphithéâtre de Meadow Brook

29 juillet – Indianapolis, IN – Pelouse d’assurance du bureau agricole du parc d’État de White River

30 juillet – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center

1er août – Milwaukee, WI – BMO Harris Pavilion

2 août – Maryland Heights, MO – Saint Louis Music Park

5 août – Englewood, CO – Fiddler’s Green Amphitheatre

7 août – Salt Lake City, UT – Amphithéâtre USANA

9 août – Auburn, WA – Amphithéâtre de White River