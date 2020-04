Nick Cave couvre «Cosmic Dancer» de T. Rex pour le nouvel album hommage: Regardez

Nick Cave a enregistré une reprise du morceau “Cosmic Dancer” de T. Rex en 1968 pour un album hommage à Marc Bolan prévu pour le 4 septembre (via BMG). Découvrez la vidéo ci-dessous. Le père John Misty, Lucinda Williams, U2 avec Elton John, Joan Jett, Kesha, Todd Rundgren et Devendra Banhart ont également contribué à AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan et T.Rex. L’album a été réalisé sur plusieurs années sous la direction de feu Hal Willner. Il est présenté comme sa production finale. Consultez la pochette et la liste des titres ci-dessous.

Avant sa mort, Willner a déclaré à propos de Bolan: «On ne parlait presque jamais de Bolan comme d’un« compositeur ». Il s’agissait de savoir à quel point il était un grand rockeur, à quel point il était innovant, comment David Bowie prenait son essence et Bolan était dans son ombre. …. Mais je l’ai mis dans le même panthéon que les autres compositeurs que j’ai explorés auparavant. Ainsi, le concept de l’album est devenu de montrer Bolan en tant que compositeur avec notre distribution typique d’artistes de différents mondes que l’on voit rarement au même endroit. »

L’album a été conçu et produit par Bill Curbishley et Ethan Silverman.

AngelHeaded Hipster: Les chansons de Marc Bolan et T.Rex:

01 Les enfants de la révolution – Kesha

02 Cosmic Dancer – Nick Cave

03 Jeepster – Joan Jett

04 Scenescof – Devendra Banhart

05 La vie est un gaz – Lucinda Williams

06 Or massif, action facile – pêches

07 Dawn Storm – Børns

08 Hippy Gumbo – Beth Orton

09 J’adore boogie – King Khan

10 promenade Beltane – Gaby Moreno

11 Bang A Gong (Get It On) – U2 feat. Elton John

12 Diamond Meadows – John Cameron Mitchell

13 salles de bal de Mars – Emily Haines

14 Homme principal – Père John Misty

15 Rock On – Perry Farrell

16 La rue et l’ombre de Babe – Champs d’Elysée

17 Les Léopards – Gavin vendredi

18 Metal Guru – Nena

19 Teenage Dream – Marc Almond

20 blues d’orgue – Helga Davis

21 Planète Reine – Todd Rundgren

22 Grand cheval – Jessie Harris

23 Mambo Sun – Sean Lennon et Charlotte Kemp Muhl

24 Pilgrim’s Tale – Victoria Williams avec Julian Lennon

25 Bang A Gong (Get It On) Reprise – David Johansen

26 Elle est née pour être ma licorne / chevaucher un cygne blanc – Maria McKee

.