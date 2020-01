Nick Cave dit que Kanye West est actuellement “notre plus grand artiste”

Nous aimons et respectons tous Nick Cave comme l’une des figures les plus importantes de l’histoire de la musique et une véritable icône du rock gothique, sa carrière est tout simplement digne d’admiration, pratiquement ce qu’il dit est du droit. Mais maintenant, il nous a laissé l’œil carré parce que nous n’avons jamais pensé l’avoir entendu dire que Kanye West (oui, la même chose que Jésus est roi) Il est l’artiste le plus important d’aujourd’hui.

Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, Cave aime avoir des contacts personnels avec le vaste entourage de fans qu’il a partout dans le monde, c’est pourquoi il a ouvert la page Fichiers Red Hands, un endroit où le chanteur de “Into My Arms” peut répondre à toutes les inquiétudes de ses followers, qu’il s’agisse de votre travail musical, de votre vie personnelle ou de tout sujet auquel vous pouvez penser.

Un ventilateur a été allumé et il a demandé à Nick Cave son opinion sur Kanye West, pensant qu’il allait tirer sur le rappeur pour être simplement de différents genres et générations. À la surprise de tous, M. Cave a flatté le travail de Yeezy et a dit qu’il était le meilleur artiste que nous ayons en ces temps, mais avant qu’ils ne frappent le cri dans le ciel, nous allons très bien exposer le point du musicien légendaire.

Nick a expliqué le lien entre le chaos et l’art, et comment la production et le comportement du rappeur de Chicago – aussi extravagantes ou viscérales qu’elles puissent paraître – c’est un exemple vivant de ce complexe parallèle dont chaque artiste a besoin. Voici les mots de Cave à propos de Kanye:

«Faire de l’art est une forme de folie, nous nous enfonçons profondément dans notre propre vision unique et nous y perdons. Il n’y a aucun musicien sur Terre qui soit aussi engagé dans sa propre folie que Kanye, et en ce sens, en ce moment, il est notre plus grand artiste. »

Alors voilà, si Nick Cave le dit, nous devrions peut-être lui donner un vote de confiance et voir M. West avec des yeux différents et ne pas le barrer.. On peut mal juger Kanye pour “vouloir évangéliser” avec son service du dimanche et l’album Jesus is King. Peut-être que nous devrions donner une autre chance à ses rolas et voir au-delà de l’évidence, peut-être …