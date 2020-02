Nick Cave et The Bad Seeds annoncent une tournée avec Weyes Blood

Nick Cave et The Bad Seeds ont annoncé une tournée nord-américaine avec le soutien de Weyes Blood. Leurs spectacles ont lieu ensemble en septembre et octobre. Consultez l’affiche ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

À partir d’avril, Nick Cave et The Bad Seeds joueront des spectacles européens à l’appui de leur record 2019 Ghosteen.

La semaine prochaine, Weyes Blood entreprendra sa tournée «A Lot Has Changed» en Océanie pour soutenir son propre album 2019 Titanic Rising. Lisez l’interview de Pitchfork «Weyes Blood trouve de l’espoir dans un monde qui va en enfer».

