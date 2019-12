Nick Cave vient de sortir le film de son concert 'Distant Sky'!

L'esprit de Noël est plus fort que jamais, et à la fortune de tous les mélomanes, beaucoup de nos artistes préférés lancent un cadeau occasionnel à tous leurs fans. L'un d'eux est Nick Cave, qui a rendu son film de concert, Distant Sky – Live in Copenhagen, disponible en streaming gratuit sur YouTube.

Cet excellent concert a été filmé lors d'une spéciale 2017 au Royal Arena au Danemark. Cette nuit-là, Nick Cave & The Bad Seeds ont présenté complètement le Skeleton Tree, un album qu'ils ont sorti en 2016. Ce disque a été décrit par le célèbre journaliste John Aizlewood comme un "album d'une beauté impressionnante, de douleurs éparses, parfois directes, parfois allégoriques" mettant également en valeur la musique "tendre et retenue" et la voix "plus brisée et plus incertaine" de Cave.

Réalisé par David Barnard, Distant Sky est arrivé dans les cinémas du monde entier en 2017, mais seulement pour une nuit. Ensuite, il a été temporairement ajouté au site Web de Cave. En juin 2018, le film de concert a été complété par un EP live du même nom. Mais maintenant, Cave l'a lancé pour que tout le monde puisse en profiter.

J'ai reçu de nombreuses lettres sur The Red Hand Files demandant l'accès au film Distant Sky Live à Copenhague.

«Le voici! Avec amour à Noël. »

L'automne dernier, Cave a sorti Ghosteen, le dix-septième album du groupe et probablement l'un des meilleurs de 2019. Un disque plein de douleur, dans lequel il évoque la mort subite de son fils.