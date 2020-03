Nick Hakim annonce un nouvel album et partage la vidéo de la nouvelle chanson «QADIR»: Regardez

Nick Hakim a annoncé un nouvel album studio, WILL THIS MAKE ME GOOD. Il sortira le 15 mai via ATO. Hakim a également partagé la nouvelle chanson «QADIR». Regardez son clip, réalisé par Nelson Nance, ci-dessous.

Hakim a écrit «QADIR» pour un ami décédé. “Si je m’enfonce vraiment dans un enregistrement, je ne veux pas qu’il se termine”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “[‘QADIR’] est répétitif et hypnotisant, comme une transe – c’est intentionnel. La chanson est mon ode à lui. C’est ma tentative de comprendre ce qu’il a dû ressentir. ” Retrouvez la déclaration de Hakim sur Will this make me good ci-dessous.

Le dernier album de Hakim, Green Twins, est sorti en 2017. Plus tôt cette année, il est apparu sur le single d’Onyx Collective «My Funny Valentine», une réimagination du standard de jazz classique.

Revisitez le long métrage Rising de Pitchfork de 2017 «La musique soul éclectique de Nick Hakim».

Cela me rendra-t-il bon:

01 TOUS CES CHANGEMENTS

02 WTMMG

03 BOUNCING

04 LET IT OUT

05 QADIR

06 TOUS CES INSTRUMENTS

07 DRUM THING

08 VINCENT TYLER

09 CRUMPY

10 DIEUX TRAVAIL SALÉ

11 VOIR DOUBLE

12 WHOO

Nick Hakim:

Je sens les gens mijoter, en route vers le point d’ébullition. Il y a

beaucoup de folie se passe autour de nous et ce monde peut être si froid.

Il peut être difficile de se rappeler ce qui en vaut la peine. Les gens autour

moi et la musique que j’aime aide.

Pendant un moment, je n’ai pas pu écrire. J’ai travaillé sur de la nouvelle musique mais je n’ai pas trouvé

les bons mots. Mais ce temps n’était qu’une accumulation des trois mois

d’expression qui a conduit à cet album. J’espère que cette musique augmentera

conscience de l’endroit où nous en sommes en ce moment. Comment nous vivons

cette planète. Comment nous traitons nos voisins. À propos de la communauté. Sur

une dépression. À propos de ce qui peut nous guérir et de ce qui ne peut pas. Sur

surmédication, surstimulation et manipulation. Sur le respect et

aimer les gens qui nous entourent, parce qu’un jour ils ne seront pas là – ou vous

habitude.

Mais il est également vrai que j’essaie toujours de comprendre ce record.

Les gens m’ont dit que c’est déroutant ou que c’est désordonné – c’est

bien. Il y a tellement de pression sur les artistes pour qu’ils s’engagent à ne faire qu’un

chose, ou pour restreindre un album à explorer un seul sujet ou son.

Mais ma vie n’est pas comme ça, et donc ma musique ne peut pas être comme ça

Soit. Je ne pense pas à cette musique comme un produit à acheter

et vendu, ou comment j’achèterai votre intérêt. Ceci est mon monde; beaucoup de

des amis ont touché ce record, et cela me fait me sentir chanceux et fier.

Ces chansons sont des aperçus dans ma communauté. J’explore, mais je ne suis pas

seul. C’est un voyage en cours; c’est une expérience, tous les jours.

.