Nick Murphy a sorti un album surprise intitulé «Music for Silence»!

Avant une série de nouvelles chaotiques dans le monde de la musique en raison de l’épidémie de coronavirus, il y a de très bonnes raisons d’être assez inquiets de nos jours. Et ce n’est pas une petite chose qui se passe. Des dizaines de concerts ont été annulés dans le monde et de nombreux autres sont sur le point de le faire. Bien que le Mexique ne soit pas encore fortement affecté par le virus, les nerfs par lesquels il peut passer restent présents. Mais pour aider à calmer certaines de ces préoccupations, Nick Murphy / Chet Faker, a inopinément sorti un album instrumental méditatif appelé Music for Silence.

Après une demi-décennie de tournées, de lieux en constante évolution et de vivre une vie en mouvement, il était temps pour le producteur australien de retrouver son calme. Un calme qui se retranscrirait dans un disque plein de paix et de contemplation pour les moments lents. “J’avais besoin de tout le silence du monde pour déballer les choses”, a expliqué Nicholas Murphy dans le communiqué de presse. «J’ai donc trouvé une place. Une grande église ancienne et vide dans le nord de l’État de New York, non loin de la rivière. J’ai envoyé mon piano et l’ai amené au centre de la pièce. J’ai joué pendant des heures tous les jours, puis j’ai dormi dans la froide et ancienne salle de la chapelle. Le matin, j’ai écrit dans mon journal. »

L’importance de cet album dans la vie de Nick Murphy est vraiment importante. “Ce fut sans aucun doute l’expérience la plus cathartique de ma vie”Murphy a parlé du processus de création de Music for Silence, un album qui suit le Fast Run Naked LP Run 2019, son premier album sous son propre nom.

Bien que ce fut une surprise de voir son album sur des plateformes numériques sans préavis, Music For Silence était déjà disponible en début d’année mais uniquement via Calm, une application connue pour ses fonctions de méditation et somnifères . Sur cette plate-forme, il a eu un succès retentissant, obtenant de meilleurs chiffres de reproduction que d’autres versions environnementales de groupes lourds tels que Sigur Rós et Moby.

Liste de titres de Music for Silence:

01. Et vous ne savez même pas que vous me faites du mal

02. Blood And

03. Langue (Lift 4)

04. Pour Oscar

05. Pieds de lapin

06. Sentiments de tous les jours

07. Chutes d’eau

08. Sel du cœur

09. Sel du cœur Pt 2

10. Je travaille pour l’Univers